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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 05 гру, 2024 00:52
yama написав: Faceless написав:
На Алі акуми з літа продавали по передзамовленню з очікуванням в пару місяців, от якраз в жовтні-листопаді довезли всі замовлення зроблені влітку
не раджу на алі брати акб , там тільки жорсткокористоване під виглядом нового
Є перевірені продавці
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Faceless
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Додано: Чет 05 гру, 2024 00:54
Faceless ще раз - немає на алі нормальних акумуляторів .
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Додано: Чет 05 гру, 2024 00:54
yama написав:Faceless ще раз - немає на алі нормальних акумуляторів .
Вам звідки знати? Шукайте де лазили брудними руками міняли розетки в екофлов, не отвлєкайтєсь
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Додано: Чет 05 гру, 2024 01:03
Faceless написав:
yama написав:Faceless ще раз - немає на алі нормальних акумуляторів .
Вам звідки знати? Шукайте де лазили брудними руками міняли розетки в екофлов, не отвлєкайтєсь
Хочете нормальні акумулятори вам на ібей амазон або на nkon, або купувати ті самі бренди в перкупів в Україні .
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Крім Гібридних інверторів все в 1 з алі експресс невідомої якості, точніше як лоторея є вар іант все окремо : зарядка акб інвертор з норм брендів fchao , power queen
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Додано: Чет 05 гру, 2024 01:03
yama написав: Wirująświatła написав:Hotab
я тебе больше скажу, в ноябре искал станцию дельта-2 (я кидал фото), обзванивал интернет магазины. Цены были 34-30кгрн. Сегодня позвонили со Львова 20кгрн новая в коробке.
Уверен что новая ? Что в ней не лазили грязньіми руками ? Например не заменили розетки с китай на европу, или что то в таком духе. Если не сложнр ссьілку , можно в приват, покупать не буду простоиинтересно
как я могу быть в этом уверен. есть пломбы, можно взять микроскоп и посмотреть на болты, главное кому и зачем это надо?
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