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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:52

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

yama написав:
  Faceless написав:На Алі акуми з літа продавали по передзамовленню з очікуванням в пару місяців, от якраз в жовтні-листопаді довезли всі замовлення зроблені влітку
не раджу на алі брати акб , там тільки жорсткокористоване під виглядом нового
Є перевірені продавці
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:54

Faceless ще раз - немає на алі нормальних акумуляторів .
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:54

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

yama написав:Faceless ще раз - немає на алі нормальних акумуляторів .
Вам звідки знати? Шукайте де лазили брудними руками міняли розетки в екофлов, не отвлєкайтєсь
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 01:03

  Faceless написав:
yama написав:Faceless ще раз - немає на алі нормальних акумуляторів .
Вам звідки знати? Шукайте де лазили брудними руками міняли розетки в екофлов, не отвлєкайтєсь

Хочете нормальні акумулятори вам на ібей амазон або на nkon, або купувати ті самі бренди в перкупів в Україні .
===============
Крім Гібридних інверторів все в 1 з алі експресс невідомої якості, точніше як лоторея є вар іант все окремо : зарядка акб інвертор з норм брендів fchao , power queen
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 01:03

  yama написав:
  Wirująświatła написав:Hotab я тебе больше скажу, в ноябре искал станцию дельта-2 (я кидал фото), обзванивал интернет магазины. Цены были 34-30кгрн. Сегодня позвонили со Львова 20кгрн новая в коробке.

Уверен что новая ? Что в ней не лазили грязньіми руками ? Например не заменили розетки с китай на европу, или что то в таком духе. Если не сложнр ссьілку , можно в приват, покупать не буду простоиинтересно

как я могу быть в этом уверен. Я что экстрасенс? :D есть пломбы, можно взять микроскоп и посмотреть на болты, главное кому и зачем это надо? ещё пойму если всунут акб меньшей ёмкости, а замену розеток понять не могу. Китайские станции идут в комплекте с переходниками, их тоже дофуя навезли.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 01:13

Wirująświatła можна Посилання на olx де зарядна станція дельта 2 20 тис ? Вчора дивився було 25 мінімум і 1 оголошення . Тому цікаво .
Версія з китаю з китайськими розетками на тому ж лох на 5 і більше тис грн дешевше за євророзетки .
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 01:16

  yama написав:Wirująświatła можна Посилання на olx де зарядна станція дельта 2 20 тис ? Вчора дивився було 25 мінімум і 1 оголошення . Тому цікаво .
Версія з китаю з китайськими розетками на тому ж лох на 5 і більше тис грн дешевше за євророзетки .

я вам давно его туда скинул :D за 20кгрн версия на 110в (сша). нужен еще преобразователь для его зарядки. ноуты/телики/мониторы работают и от 110 еслишо.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 01:42

  Wirująświatła написав:
  yama написав:Wirująświatła можна Посилання на olx де зарядна станція дельта 2 20 тис ? Вчора дивився було 25 мінімум і 1 оголошення . Тому цікаво .
Версія з китаю з китайськими розетками на тому ж лох на 5 і більше тис грн дешевше за євророзетки .

я вам давно его туда скинул :D за 20кгрн версия на 110в (сша). нужен еще преобразователь для его зарядки. ноуты/телики/мониторы работают и от 110 еслишо.

Це з костилям , і плюс по ціні ще за 110 вольт версію, це такий костиль ,
очніше два костилі , один підвищуючий трансформатор після станції і один понижувальний для зарядки тай витрати на перетворення подвійне. Тому не вводьте людей в оману... Немає дельти 2 за 20 тис . За 35 рідко може і є нормал на відносно.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 01:46

  Faceless написав:
yama написав:Faceless ще раз - немає на алі нормальних акумуляторів .
Вам звідки знати? Шукайте де лазили брудними руками міняли розетки в екофлов, не отвлєкайтєсь

Я в темі резервного живлення з червня щодня на постійній основі
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 02:26

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

yama написав:
  Faceless написав:
yama написав:Faceless ще раз - немає на алі нормальних акумуляторів .
Вам звідки знати? Шукайте де лазили брудними руками міняли розетки в екофлов, не отвлєкайтєсь

Я в темі резервного живлення з червня щодня на постійній основі
Якого року?
Набігли мамкіни експерти
Faceless
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  #<1 ... 104105106107
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