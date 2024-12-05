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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 05 гру, 2024 03:14
Faceless написав: yama написав: Faceless написав:
На Алі акуми з літа продавали по передзамовленню з очікуванням в пару місяців, от якраз в жовтні-листопаді довезли всі замовлення зроблені влітку
не раджу на алі брати акб , там тільки жорсткокористоване під виглядом нового
Є перевірені продавці
Как вы их проверяли? Если они там,а вы здесь, и не оптовик у них на контейнеры в год
За брак кому морду бить(или за б/у элементы гигабатареи в 5КВТ/ч в новеньком корпусе) будете???
Ну или за ёмкость намного не соответствующую паспорту(фуфломицин вместо реальных элементов, для веса)???
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барабашов
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Додано: Чет 05 гру, 2024 03:37
барабашов написав:
Ну или за ёмкость намного не соответствующую паспорту(фуфломицин вместо реальных элементов, для веса)???
А вот тут начинает быть важно что такое "Али". Alibaba? Aliexpress? Или ещё что-то третье? Суда по непримиримой остроте дискуссии, разные оппоненты понимают под этим словом разные места.
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moveton
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Додано: Чет 05 гру, 2024 09:16
yama написав:
Тому не вводьте людей в оману.
омана для того у кого нет мозгов. Вы сами попросили ссылку, я её в общаке не размещал и данный продукт не рекламировал. Предложение за 20 есть или нету? дальше каждый думает сам для чего ему нужная станция и подходит ли вариант со 110в. Ноуты, тв, диодное освещение (с импульсным преобразователем на 12в) нормально от 110 работает. Если лично вам не подходит это не повод истерить.
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Wirująświatła
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Додано: Чет 05 гру, 2024 10:00
Wirująświatła написав: yama написав:
Тому не вводьте людей в оману.
омана для того у кого нет мозгов. Вы сами попросили ссылку, я её в общаке не размещал и данный продукт не рекламировал. Предложение за 20 есть или нету? дальше каждый думает сам для чего ему нужная станция и подходит ли вариант со 110в. Ноуты, тв, диодное освещение (с импульсным преобразователем на 12в) нормально от 110 работает. Если лично вам не подходит это не повод истерить.
а пробовал ли кто питать технику постоянным током? там то внутри переменка все равно через выпрямитель проходит, так что ей пофиг должно быть.
критично только для той, где двигатели переменного тока стоят
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smdtranz
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Додано: Чет 05 гру, 2024 10:26
барабашов
За брак кому морду бить(или за б/у элементы гигабатареи в 5КВТ/ч в новеньком корпусе) будете???
Ну или за ёмкость намного не соответствующую паспорту(фуфломицин вместо реальных элементов, для веса)???
Це по типу як шуба з соболя, а рукава з нутрії?
Третю добу поспіль ДТЕК обманює: в розкладі є вимкнення, по факту - жодного за останні 3 дні. (Квартал на іншому боці проспекту Гетьмана - вимикають)
Кому батарею продати? Може UA візьме? До наявних кількох десятків , одною більше , одною менше…,
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Hotab
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