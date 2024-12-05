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Faceless написав:На Алі акуми з літа продавали по передзамовленню з очікуванням в пару місяців, от якраз в жовтні-листопаді довезли всі замовлення зроблені влітку
не раджу на алі брати акб , там тільки жорсткокористоване під виглядом нового
Є перевірені продавці
Как вы их проверяли? Если они там,а вы здесь, и не оптовик у них на контейнеры в год За брак кому морду бить(или за б/у элементы гигабатареи в 5КВТ/ч в новеньком корпусе) будете??? Ну или за ёмкость намного не соответствующую паспорту(фуфломицин вместо реальных элементов, для веса)???
омана для того у кого нет мозгов. Вы сами попросили ссылку, я её в общаке не размещал и данный продукт не рекламировал. Предложение за 20 есть или нету? дальше каждый думает сам для чего ему нужная станция и подходит ли вариант со 110в. Ноуты, тв, диодное освещение (с импульсным преобразователем на 12в) нормально от 110 работает. Если лично вам не подходит это не повод истерить.
омана для того у кого нет мозгов. Вы сами попросили ссылку, я её в общаке не размещал и данный продукт не рекламировал. Предложение за 20 есть или нету? дальше каждый думает сам для чего ему нужная станция и подходит ли вариант со 110в. Ноуты, тв, диодное освещение (с импульсным преобразователем на 12в) нормально от 110 работает. Если лично вам не подходит это не повод истерить.
а пробовал ли кто питать технику постоянным током? там то внутри переменка все равно через выпрямитель проходит, так что ей пофиг должно быть. критично только для той, где двигатели переменного тока стоят
За брак кому морду бить(или за б/у элементы гигабатареи в 5КВТ/ч в новеньком корпусе) будете??? Ну или за ёмкость намного не соответствующую паспорту(фуфломицин вместо реальных элементов, для веса)???
Це по типу як шуба з соболя, а рукава з нутрії?
Третю добу поспіль ДТЕК обманює: в розкладі є вимкнення, по факту - жодного за останні 3 дні. (Квартал на іншому боці проспекту Гетьмана - вимикають) Кому батарею продати? Може UA візьме? До наявних кількох десятків , одною більше , одною менше…,
Wirująświatła написав:Hotab от затяжных блэкаутов павербанки не спасут. Особенно если отопление электро. Нужна вебаста + генератор. Даже ты свою систему за сутки высадишь, а дальше что? Генератор видел инверторный 2квт в пластиковом корпусе, работает не громче скутера. Чтоб нервный сосед с ножом потом не бегал. https://www.youtube.com/shorts/j2-lc3V9 ... ture=share там комменты тоже интересные
С вебастой главное не учадить (в том числе и соседа -- если выхлоп тупо в форточку выкинуть). Ну и "не громче скутера" ночью -- это примерно в два раза больше, чем "дофига" -- сосед всеравно может бегать. Особенно если у него на такой денег нет
++ Основна небезпека - вихлоп. Тому обов'язково датчик чадного газу, та надійне безпечне, як для себе так і для сусідів, відведення вихлопу. А це доволі значна проблема у багатоквартирному будинку. Будуть же "розумники" які кинуть вихлоп у загально будинкову вентиляцію, яка запросто дає зворотню тягу у квартиру, як не свою, так сусідів зверху/знизу, або через 5-10 поверхів, або просто у отвір у стіні на вулицю, що дасть небезпеку для сусідів, особливо враховуючи підступність чадного газу...
Wirująświatła написав:[ Та да, двоякі відчуття. Але я кацапам не вірю, знаю що їх підла натура не зупиниться . Особливо як вдарять перші морози.
как вариант заряжайся ночью а днем питайся от батарей, сэкономишь 2 грн на 1квт/ч. у тебя сколько 5 квт? 10грн чистая экономия. Коробка спичек.
Я это все (экономию) посчитал еще когда ее монтировал, запаралелив 2 процесса Хотя знаю в своем доме людей, купивших батарей на 20 кВт*часов, которые заряжают ее именно ночью, бо дешевле))
Шутки шутками, а вот еще вопрос. Условный человек поставил солнечных панелей например еще при пиковых тарифах на зеленую энергию (сейчас же оно явно дешевле для новых владельцев СЭС) . Потом (сейчас) прикупил аккумуляторов, и этими зимними днями «продает» государству под видом солнечной энергии , ночную из промышленной сети по 2 грн/квтчас. Профит равен 30 евроцентов минус 2 грн из каждого киловатта батарей))) Или износ батарей перекроет профит?))