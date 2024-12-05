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сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 106107108109 Додано: Чет 05 гру, 2024 12:56 Hotab написав:

Условный человек поставил солнечных панелей например еще при пиковых тарифах на зеленую энергию (сейчас же оно явно дешевле для новых владельцев СЭС) .

Потом (сейчас) прикупил аккумуляторов, и этими зимними днями «продает» государству под видом солнечной энергии , ночную из промышленной сети по 2 грн/квтчас.

Профит равен 30 евроцентов минус 2 грн из каждого киловатта батарей)))

Или износ батарей перекроет профит?)) Условный человек поставил солнечных панелей например еще при пиковых тарифах на зеленую энергию (сейчас же оно явно дешевле для новых владельцев СЭС) .Потом (сейчас) прикупил аккумуляторов, и этими зимними днями «продает» государству под видом солнечной энергии , ночную из промышленной сети по 2 грн/квтчас.Профит равен 30 евроцентов минус 2 грн из каждого киловатта батарей)))Или износ батарей перекроет профит?))

Взагалі то це шахрайство, і якщо така "схема" з "сонячною" генерацією випливе, то людинка "трошки" полиняє на гроші, а може й на майно з волею, якщо суми будуть чималенькі... Взагалі то це шахрайство, і якщо така "схема" з "сонячною" генерацією випливе, то людинка "трошки" полиняє на гроші, а може й на майно з волею, якщо суми будуть чималенькі... _Mykola_ Повідомлень: 5360 З нами з: 09.02.09 Подякував: 668 раз. Подякували: 705 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 гру, 2024 13:01 Hotab написав: Хотя знаю в своем доме людей, купивших батарей на 20 кВт*часов, которые заряжают ее именно ночью, бо дешевле)) Хотя знаю в своем доме людей, купивших батарей на 20 кВт*часов, которые заряжают ее именно ночью, бо дешевле))

Такий собі варіант, зарядка-розрядка за рахунок перетворень дає втрати енергії від 20%-30% за ту ж одиницю енергії, нічний тариф на 50% менший при двозонному лічильнику, економія 20-30%, така собі економія, яка практично не відіб'ється на побутових рівнях споживання. Такий собі варіант, зарядка-розрядка за рахунок перетворень дає втрати енергії від 20%-30% за ту ж одиницю енергії, нічний тариф на 50% менший при двозонному лічильнику, економія 20-30%, така собі економія, яка практично не відіб'ється на побутових рівнях споживання. _Mykola_ Повідомлень: 5360 З нами з: 09.02.09 Подякував: 668 раз. Подякували: 705 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 гру, 2024 13:08 Hotab написав: Шутки шутками, а вот еще вопрос.

Условный человек поставил солнечных панелей например еще при пиковых тарифах на зеленую энергию (сейчас же оно явно дешевле для новых владельцев СЭС) .

Потом (сейчас) прикупил аккумуляторов, и этими зимними днями «продает» государству под видом солнечной энергии , ночную из промышленной сети по 2 грн/квтчас.

Профит равен 30 евроцентов минус 2 грн из каждого киловатта батарей)))

Или износ батарей перекроет профит?)) Шутки шутками, а вот еще вопрос.Условный человек поставил солнечных панелей например еще при пиковых тарифах на зеленую энергию (сейчас же оно явно дешевле для новых владельцев СЭС) .Потом (сейчас) прикупил аккумуляторов, и этими зимними днями «продает» государству под видом солнечной энергии , ночную из промышленной сети по 2 грн/квтчас.Профит равен 30 евроцентов минус 2 грн из каждого киловатта батарей)))Или износ батарей перекроет профит?))



так они ж за месяц итоговый баланс считают. взял ночью 1000 квтч, продал днем 800, итого тебе не заплатят вообще. а если два договора, с одного потреблять, а другой на зеленом тарифе будет продавать, то тут батареи вообще не нужны так они ж за месяц итоговый баланс считают. взял ночью 1000 квтч, продал днем 800, итого тебе не заплатят вообще. а если два договора, с одного потреблять, а другой на зеленом тарифе будет продавать, то тут батареи вообще не нужны smdtranz

Повідомлень: 507 З нами з: 05.08.13 Подякував: 10 раз. Подякували: 90 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 гру, 2024 13:12 _Mykola_





Взагалі то це шахрайство, і





З т.з. Закону - матусь що так.

З т.з. моралі - є нюанси.

Такий споживач є по суті виконавцем функцій розбитих ГРЕС: нічну зайву енергію забирає , вдень коли дефіцит - віддає.





так они ж за месяц итоговый баланс считают. взял ночью 1000 квтч, продал днем 800, итого тебе не заплатят вообще.





Не знав такий нюанс. З т.з. Закону - матусь що так.З т.з. моралі - є нюанси.Такий споживач є по суті виконавцем функцій розбитих ГРЕС: нічну зайву енергію забирає , вдень коли дефіцит - віддає.Не знав такий нюанс. Hotab Повідомлень: 13712 З нами з: 15.02.09 Подякував: 367 раз. Подякували: 2292 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 106107108109 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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