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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 05 гру, 2024 12:56
Hotab написав:
Условный человек поставил солнечных панелей например еще при пиковых тарифах на зеленую энергию (сейчас же оно явно дешевле для новых владельцев СЭС) .
Потом (сейчас) прикупил аккумуляторов, и этими зимними днями «продает» государству под видом солнечной энергии , ночную из промышленной сети по 2 грн/квтчас.
Профит равен 30 евроцентов минус 2 грн из каждого киловатта батарей)))
Или износ батарей перекроет профит?))
Взагалі то це шахрайство, і якщо така "схема" з "сонячною" генерацією випливе, то людинка "трошки" полиняє на гроші, а може й на майно з волею, якщо суми будуть чималенькі...
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:01
Hotab написав:
Хотя знаю в своем доме людей, купивших батарей на 20 кВт*часов, которые заряжают ее именно ночью, бо дешевле))
Такий собі варіант, зарядка-розрядка за рахунок перетворень дає втрати енергії від 20%-30% за ту ж одиницю енергії, нічний тариф на 50% менший при двозонному лічильнику, економія 20-30%, така собі економія, яка практично не відіб'ється на побутових рівнях споживання.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:08
Hotab написав:
Шутки шутками, а вот еще вопрос.
Условный человек поставил солнечных панелей например еще при пиковых тарифах на зеленую энергию (сейчас же оно явно дешевле для новых владельцев СЭС) .
Потом (сейчас) прикупил аккумуляторов, и этими зимними днями «продает» государству под видом солнечной энергии , ночную из промышленной сети по 2 грн/квтчас.
Профит равен 30 евроцентов минус 2 грн из каждого киловатта батарей)))
Или износ батарей перекроет профит?))
так они ж за месяц итоговый баланс считают. взял ночью 1000 квтч, продал днем 800, итого тебе не заплатят вообще. а если два договора, с одного потреблять, а другой на зеленом тарифе будет продавать, то тут батареи вообще не нужны
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:12
_Mykola_
Взагалі то це шахрайство, і
З т.з. Закону - матусь що так.
З т.з. моралі - є нюанси.
Такий споживач є по суті виконавцем функцій розбитих ГРЕС: нічну зайву енергію забирає , вдень коли дефіцит - віддає.
так они ж за месяц итоговый баланс считают. взял ночью 1000 квтч, продал днем 800, итого тебе не заплатят вообще.
Не знав такий нюанс.
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Hotab
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