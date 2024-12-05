Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Hotab написав: Условный человек поставил солнечных панелей например еще при пиковых тарифах на зеленую энергию (сейчас же оно явно дешевле для новых владельцев СЭС) . Потом (сейчас) прикупил аккумуляторов, и этими зимними днями «продает» государству под видом солнечной энергии , ночную из промышленной сети по 2 грн/квтчас. Профит равен 30 евроцентов минус 2 грн из каждого киловатта батарей))) Или износ батарей перекроет профит?))
Взагалі то це шахрайство, і якщо така "схема" з "сонячною" генерацією випливе, то людинка "трошки" полиняє на гроші, а може й на майно з волею, якщо суми будуть чималенькі...
Hotab написав:Хотя знаю в своем доме людей, купивших батарей на 20 кВт*часов, которые заряжают ее именно ночью, бо дешевле))
Такий собі варіант, зарядка-розрядка за рахунок перетворень дає втрати енергії від 20%-30% за ту ж одиницю енергії, нічний тариф на 50% менший при двозонному лічильнику, економія 20-30%, така собі економія, яка практично не відіб'ється на побутових рівнях споживання.
Hotab написав:Шутки шутками, а вот еще вопрос. Условный человек поставил солнечных панелей например еще при пиковых тарифах на зеленую энергию (сейчас же оно явно дешевле для новых владельцев СЭС) . Потом (сейчас) прикупил аккумуляторов, и этими зимними днями «продает» государству под видом солнечной энергии , ночную из промышленной сети по 2 грн/квтчас. Профит равен 30 евроцентов минус 2 грн из каждого киловатта батарей))) Или износ батарей перекроет профит?))
так они ж за месяц итоговый баланс считают. взял ночью 1000 квтч, продал днем 800, итого тебе не заплатят вообще. а если два договора, с одного потреблять, а другой на зеленом тарифе будет продавать, то тут батареи вообще не нужны
пока только в Ирпене по серым схемам вы имея свою подстанцию можете продавать э.э. тому у кого подстанции нет без какой либо лицензии. РЕС этих потребителей не видит, у них вообще ни с кем договоров нет. Платят налом в осбб, и далее хозяину подстанции. Я видел эти счета, на них есть надпись "оплатить до 5 числа. Должникам подача э.э. будет прекращена без предупреждения". Были митинги с требованием подключить эти дома в рэс напрямую, на что им ответили купите подстанцию тогда и приходите. Вот такие чудеса.