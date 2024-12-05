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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 16:22

барабашов
Остался ты короче без норковой шубы

лейтенант Шуба не подарит?
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 17:19

  moveton написав:Ну а даже если устройство тупо выпрямляет и совместимо и с постоянным тоже, то зачем? Обычно те, кто хочет переменный ток, предполагают 120/230 В. Откуда постоянный ток таких напряжений брать? А с ниже работать будут совсем уж редкие экземпляры. Бюджетный компьютерный БП отключается при падении напряжения ниже где-то 180 В (пользователи старых электросетей, где от нагрузки напряжение сильно проваливается, хорошо это знают). Дорогой согласен ещё на 150 В, но не ниже. Хоть ему на выход и отдавать не больше 12 В.


оттуда же, откуда и всегда — от аккумов, собранных в сборку на соотв напряжение, без инвертора вообще. ну это вопрос теоретический, понятно что решение на любителя.
всякие телики и зарядки от ноутов да телефонов по маркировке рассчитаны на 100-240 вольт, внутри сетевой фильтр, выпрямитель и тд. может, правда, быть делитель на конденсаторах, но в этом и вопрос, собственно. будет работать или нет? может кто разбирается в вопросе
smdtranz
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  #<1 ... 107108109110
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