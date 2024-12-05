лейтенант Шуба не подарит?Остался ты короче без норковой шубы
За боевые заслуги по установлению визуального контакта.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 05 гру, 2024 16:22
барабашов
лейтенант Шуба не подарит?
За боевые заслуги по установлению визуального контакта.
Додано: Чет 05 гру, 2024 17:19
оттуда же, откуда и всегда — от аккумов, собранных в сборку на соотв напряжение, без инвертора вообще. ну это вопрос теоретический, понятно что решение на любителя.
всякие телики и зарядки от ноутов да телефонов по маркировке рассчитаны на 100-240 вольт, внутри сетевой фильтр, выпрямитель и тд. может, правда, быть делитель на конденсаторах, но в этом и вопрос, собственно. будет работать или нет? может кто разбирается в вопросе
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