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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 05 гру, 2024 16:22
барабашов
Остался ты короче без норковой шубы
лейтенант Шуба не подарит?
За боевые заслуги по установлению визуального контакта.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 17:19
moveton написав:
Ну а даже если устройство тупо выпрямляет и совместимо и с постоянным тоже, то зачем? Обычно те, кто хочет переменный ток, предполагают 120/230 В. Откуда постоянный ток таких напряжений брать? А с ниже работать будут совсем уж редкие экземпляры. Бюджетный компьютерный БП отключается при падении напряжения ниже где-то 180 В (пользователи старых электросетей, где от нагрузки напряжение сильно проваливается, хорошо это знают). Дорогой согласен ещё на 150 В, но не ниже. Хоть ему на выход и отдавать не больше 12 В.
оттуда же, откуда и всегда — от аккумов, собранных в сборку на соотв напряжение, без инвертора вообще. ну это вопрос теоретический, понятно что решение на любителя.
всякие телики и зарядки от ноутов да телефонов по маркировке рассчитаны на 100-240 вольт, внутри сетевой фильтр, выпрямитель и тд. может, правда, быть делитель на конденсаторах, но в этом и вопрос, собственно. будет работать или нет? может кто разбирается в вопросе
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smdtranz
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Додано: Чет 05 гру, 2024 23:46
moveton написав: smdtranz написав:
а пробовал ли кто питать технику постоянным током? там то внутри переменка все равно через выпрямитель проходит, так что ей пофиг должно быть.
критично только для той, где двигатели переменного тока стоят
Техника не в курсе, что она чего-то должна сверх паспортных требований. Я в 2022 сподобился прикупить инвертор с "модифицированной синусоидой". Так от него холодильник с его электромотором отлично работал, а компьютерный UPS включаться не хотел. Ещё вспоминается US Robotics Courier с его питанием в 20 вольт переменного тока, хотя откуда в модеме хоть вообще какой-то двигатель? Но нужно именно переменного. По непроверенным слухам - внутри используется для модуляции.
Ну а даже если устройство тупо выпрямляет и совместимо и с постоянным тоже, то зачем? Обычно те, кто хочет переменный ток, предполагают 120/230 В. Откуда постоянный ток таких напряжений брать? А с ниже работать будут совсем уж редкие экземпляры. Бюджетный компьютерный БП отключается при падении напряжения ниже где-то 180 В (пользователи старых электросетей, где от нагрузки напряжение сильно проваливается, хорошо это знают). Дорогой согласен ещё на 150 В, но не ниже. Хоть ему на выход и отдавать не больше 12 В.
1) можна використовувати , але підвищена небезпека для життя і здоровья , бо постійний струм «не відпускає», це можна частково нівелювати убезпечитись пзв на постійний струм , але такі думаю доларів по 100 гуліть пзв клас B
2) 450 вольт DC отримати що раз плюнути
Експеременти окремих дол…бів є на ютуб , але я не хочу робити їм рекламу
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