|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 15 гру, 2024 11:15
шо ви брадягі. зібрав своїми руцями 16S 280A + deye6k+ сонце 14шт. все робить як і передбачалось. вчора із сонячного поля номіналом 4 квт зібрав 10 квтгод, на власне споживання. сьогодні якісь копійки, дуже темно.
Додано: Нед 15 гру, 2024 11:17
заказував різні акуми із алі, із іспанії та із голландії (нкон). із алішки в принципі прийшли свіжі EVE але хто зна, чи не перепаковані, код свіженький був. найкращі із нкон, з них і зібрав для себе. всі були відбалансовані до тисячної вольта со старту, ємність підтвердили, ціна бомба. 850-900 евро за 14+ квтвгод із доставкою під двері.
Додано: Нед 15 гру, 2024 11:23
я так роблю, коли сонця нема. заряджаю по нічному, вдень мережу не споживаю взагалі. 15 квтгод акума в принципі вистачає, але поки нема або мало сонця то 30 було б в самий раз
економія вдвічі на цінах за квт. по моєму непогано. бонусом пофігу відключення, бо вночі майже не вимикають. а також якщо не буде мережі та сонця довго, можна швидко заряджати великим струмом за 2-3 години від потужного генератора.
|