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сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 107108109110 Додано: Нед 15 гру, 2024 11:15 шо ви брадягі. зібрав своїми руцями 16S 280A + deye6k+ сонце 14шт. все робить як і передбачалось. вчора із сонячного поля номіналом 4 квт зібрав 10 квтгод, на власне споживання. сьогодні якісь копійки, дуже темно. trololo

Повідомлень: 6144 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2681 раз. Подякували: 1417 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2024 11:17 UA написав: yama написав: Faceless ще раз - немає на алі нормальних акумуляторів . ще раз - немає на алі нормальних акумуляторів .

yama тут спецконтингент

Напишіть, шо глянцева синя термоусадка це круто. yama тут спецконтингентНапишіть, шо глянцева синя термоусадка це круто.



заказував різні акуми із алі, із іспанії та із голландії (нкон). із алішки в принципі прийшли свіжі EVE але хто зна, чи не перепаковані, код свіженький був. найкращі із нкон, з них і зібрав для себе. всі були відбалансовані до тисячної вольта со старту, ємність підтвердили, ціна бомба. 850-900 евро за 14+ квтвгод із доставкою під двері. заказував різні акуми із алі, із іспанії та із голландії (нкон). із алішки в принципі прийшли свіжі EVE але хто зна, чи не перепаковані, код свіженький був. найкращі із нкон, з них і зібрав для себе. всі були відбалансовані до тисячної вольта со старту, ємність підтвердили, ціна бомба. 850-900 евро за 14+ квтвгод із доставкою під двері. trololo

Повідомлень: 6144 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2681 раз. Подякували: 1417 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2024 11:23 Wirująświatła написав: как вариант заряжайся ночью а днем питайся от батарей, сэкономишь 2 грн на 1квт/ч. у тебя сколько 5 квт? 10грн чистая экономия. Коробка спичек. как вариант заряжайся ночью а днем питайся от батарей, сэкономишь 2 грн на 1квт/ч. у тебя сколько 5 квт? 10грн чистая экономия. Коробка спичек.



я так роблю, коли сонця нема. заряджаю по нічному, вдень мережу не споживаю взагалі. 15 квтгод акума в принципі вистачає, але поки нема або мало сонця то 30 було б в самий раз



економія вдвічі на цінах за квт. по моєму непогано. бонусом пофігу відключення, бо вночі майже не вимикають. а також якщо не буде мережі та сонця довго, можна швидко заряджати великим струмом за 2-3 години від потужного генератора. я так роблю, коли сонця нема. заряджаю по нічному, вдень мережу не споживаю взагалі. 15 квтгод акума в принципі вистачає, але поки нема або мало сонця то 30 було б в самий разекономія вдвічі на цінах за квт. по моєму непогано. бонусом пофігу відключення, бо вночі майже не вимикають. а також якщо не буде мережі та сонця довго, можна швидко заряджати великим струмом за 2-3 години від потужного генератора. trololo

Повідомлень: 6144 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2681 раз. Подякували: 1417 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 107108109110 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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