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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 11:15

шо ви брадягі. зібрав своїми руцями 16S 280A + deye6k+ сонце 14шт. все робить як і передбачалось. вчора із сонячного поля номіналом 4 квт зібрав 10 квтгод, на власне споживання. сьогодні якісь копійки, дуже темно.
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 11:17

  UA написав:
  yama написав:Faceless ще раз - немає на алі нормальних акумуляторів .

yama тут спецконтингент :mrgreen:
Напишіть, шо глянцева синя термоусадка це круто.


заказував різні акуми із алі, із іспанії та із голландії (нкон). із алішки в принципі прийшли свіжі EVE але хто зна, чи не перепаковані, код свіженький був. найкращі із нкон, з них і зібрав для себе. всі були відбалансовані до тисячної вольта со старту, ємність підтвердили, ціна бомба. 850-900 евро за 14+ квтвгод із доставкою під двері.
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 11:23

  Wirująświatła написав:как вариант заряжайся ночью а днем питайся от батарей, сэкономишь 2 грн на 1квт/ч. у тебя сколько 5 квт? 10грн чистая экономия. Коробка спичек.


я так роблю, коли сонця нема. заряджаю по нічному, вдень мережу не споживаю взагалі. 15 квтгод акума в принципі вистачає, але поки нема або мало сонця то 30 було б в самий раз :D 8)

економія вдвічі на цінах за квт. по моєму непогано. бонусом пофігу відключення, бо вночі майже не вимикають. а також якщо не буде мережі та сонця довго, можна швидко заряджати великим струмом за 2-3 години від потужного генератора.
trololo
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  #<1 ... 107108109110
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