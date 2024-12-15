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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 11:15

шо ви брадягі. зібрав своїми руцями 16S 280A + deye6k+ сонце 14шт. все робить як і передбачалось. вчора із сонячного поля номіналом 4 квт зібрав 10 квтгод, на власне споживання. сьогодні якісь копійки, дуже темно.
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 11:17

  UA написав:
  yama написав:Faceless ще раз - немає на алі нормальних акумуляторів .

yama тут спецконтингент :mrgreen:
Напишіть, шо глянцева синя термоусадка це круто.


заказував різні акуми із алі, із іспанії та із голландії (нкон). із алішки в принципі прийшли свіжі EVE але хто зна, чи не перепаковані, код свіженький був. найкращі із нкон, з них і зібрав для себе. всі були відбалансовані до тисячної вольта со старту, ємність підтвердили, ціна бомба. 850-900 евро за 14+ квтвгод із доставкою під двері.
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 11:23

  Wirująświatła написав:как вариант заряжайся ночью а днем питайся от батарей, сэкономишь 2 грн на 1квт/ч. у тебя сколько 5 квт? 10грн чистая экономия. Коробка спичек.


я так роблю, коли сонця нема. заряджаю по нічному, вдень мережу не споживаю взагалі. 15 квтгод акума в принципі вистачає, але поки нема або мало сонця то 30 було б в самий раз :D 8)

економія вдвічі на цінах за квт. по моєму непогано. бонусом пофігу відключення, бо вночі майже не вимикають. а також якщо не буде мережі та сонця довго, можна швидко заряджати великим струмом за 2-3 години від потужного генератора.
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 12:58

trololo
При заливці в батарею втрата десь 10%. (Добре, взимку це не втрата , а обігрів приміщення).
При висасуввнні з батареї -5% втрата (принаймні так у мене). Сумарно 15 % нічної енергії не принесуть профіт на різниці тарифів день/ніч.
Наступне… Порахуйте вартість батареї з доп.обладнанням на кількість циклів, тобто на скільки гривень ви вбиваєте батарею за один цикл. То чи буде там профіт від ваших ігор день/ніч по фінішу??
Але без сумніву, ви максимально підстраховані від всього , максимально зручно і комфортно.,
Питання лише не малої ціни . Її треба просто прийняти як плату за комфорт і безпеку, і не надумувати собі якісь там виграші від ночі чи сонця. Їх нема (майже), враховуючи вартість обладнання і його амортизацію
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 13:11

  Hotab написав:trololo
При заливці в батарею втрата десь 10%. (Добре, взимку це не втрата , а обігрів приміщення).
При висасуввнні з батареї -5% втрата (принаймні так у мене). Сумарно 15 % нічної енергії не принесуть профіт на різниці тарифів день/ніч.
Наступне… Порахуйте вартість батареї з доп.обладнанням на кількість циклів, тобто на скільки гривень ви вбиваєте батарею за один цикл. То чи буде там профіт від ваших ігор день/ніч по фінішу??
Але без сумніву, ви максимально підстраховані від всього , максимально зручно і комфортно.,
Питання лише не малої ціни . Її треба просто прийняти як плату за комфорт і безпеку, і не надумувати собі якісь там виграші від ночі чи сонця. Їх нема (майже), враховуючи вартість обладнання і його амортизацію


трохи ви перебільшили. ефективніть хорошого інвертора 93-97% в залежності від нагрузки. тобто загальні теплові втрати до 10%. а економія на нічному тарифі 50%, тобто 40 в плюсі. і ви правильно сказали, взимку ці втрати гріють будинок, тобто не втрати. а влітку буде надлишок сонця для кондиціонерів, якщо буде потрібно.
батарея гарантується виробником 8000 циклів (повна розрядка) при не перевищенні струму 0,5С і гарному стиснені комірок. але один цикл це не повний день, а більше (я поки 7 циклів набрав за пару тижнів). нема сенсу купувати lifepo4 і не ганяти його по повній. сонце дає навіть зараз, самі несприятливі дні, по 300 ват на годину. достатньо для компа, світла і насосів опалення + витрати на сам інвертор.
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 13:16

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

https://www.instagram.com/reel/DCe_0Qpo ... Q4NmR5ZDln
:mrgreen:
Faceless
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  #<1 ... 107108109110
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