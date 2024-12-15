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Готуємося до найгіршого,
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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 108109110111
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 22:45

  trololo написав:
  UA написав:yama тут спецконтингент :mrgreen:
Напишіть, шо глянцева синя термоусадка це круто.


заказував різні акуми із алі, із іспанії та із голландії (нкон). із алішки в принципі прийшли свіжі EVE але хто зна, чи не перепаковані, код свіженький був. найкращі із нкон, з них і зібрав для себе. всі були відбалансовані до тисячної вольта со старту, ємність підтвердили, ціна бомба. 850-900 евро за 14+ квтвгод із доставкою під двері.

нкон великій шанс що не перепаковка з лазерною приваркою шпильок.
али :mrgreen:
Люди вірять в чудеса, ну нехай вірять.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 22:54

  trololo написав:вчора із сонячного поля номіналом 4 квт зібрав 10 квтгод, на власне споживання. сьогодні якісь копійки, дуже темно.

монокристалічні?
Під яким кутом встановлено?
UA
 
Повідомлень: 9171
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1869 раз.
Подякували: 2306 раз.
 
Профіль
 
1
1
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  #<1 ... 108109110111
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