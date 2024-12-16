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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 15 гру, 2024 22:45
trololo написав: UA написав:
yama тут спецконтингент
Напишіть, шо глянцева синя термоусадка це круто.
заказував різні акуми із алі, із іспанії та із голландії (нкон). із алішки в принципі прийшли свіжі EVE але хто зна, чи не перепаковані, код свіженький був. найкращі із нкон, з них і зібрав для себе. всі були відбалансовані до тисячної вольта со старту, ємність підтвердили, ціна бомба. 850-900 евро за 14+ квтвгод із доставкою під двері.
нкон великій шанс що не перепаковка з лазерною приваркою шпильок.
али
Люди вірять в чудеса, ну нехай вірять.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 22:54
trololo написав:
вчора із сонячного поля номіналом 4 квт зібрав 10 квтгод, на власне споживання. сьогодні якісь копійки, дуже темно.
монокристалічні?
Під яким кутом встановлено?
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Додано: Пон 16 гру, 2024 09:38
UA написав: trololo написав:
вчора із сонячного поля номіналом 4 квт зібрав 10 квтгод, на власне споживання. сьогодні якісь копійки, дуже темно.
монокристалічні?
Під яким кутом встановлено?
Моно, лонгі X6, 26 градусів десь
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Додано: Пон 16 гру, 2024 09:43
Goodman написав: Hotab написав:
Ба, більше, ви будете залишати десь під 50-60% на випадок, якщо пізно ввечері орки покладуть промислову мережу, та десь на добу не буде світла, а ви з пустою батареєю
Мальчик Стасик с инсти, що ставить сонячні комплекти прямим текстом вказує.
Додатково повинен бути генератор , хоч бензин, хоч дизель, хоч газ з побутової мережі.
І точка.
В мене сусіди такі - як тільки вимкнули зразу дирчать. В мене є аварійний генчик, але зараз він не потрібен. А якщо не буде дуже довго світла то все одно треба буде якийсь потужний брати.
Поки підбирав батареї та інвертори (в мене було 3) на дивився ютубів. Процентів 70 просто не розуміють про що говорять.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 09:58
UA написав: trololo написав: UA написав:
yama тут спецконтингент
Напишіть, шо глянцева синя термоусадка це круто.
заказував різні акуми із алі, із іспанії та із голландії (нкон). із алішки в принципі прийшли свіжі EVE але хто зна, чи не перепаковані, код свіженький був. найкращі із нкон, з них і зібрав для себе. всі були відбалансовані до тисячної вольта со старту, ємність підтвердили, ціна бомба. 850-900 евро за 14+ квтвгод із доставкою під двері.
нкон великій шанс що не перепаковка з лазерною приваркою шпильок.
али
Люди вірять в чудеса, ну нехай вірять.
із алі дуже небезпечно брати готові збірки в ящиках із бмс (теж брав на 3 квт, пробував). а якщо окремо комірки, то є можливість хоча б перевірити. мені важко сказати про якість 16шт 105А EVE які прийшли з алі. код свіжий, вигляд відповідав оригінальному із сайту виробника. потестити не було чим, ціна не так щоб низька була, чекав 3 міс. продав бо зрозумів що 5 квт це мало. а нкон хоча б не бреше - якщо старе виробництво то попереджає, чесно каже грейд. я дуже довольний, може колись зберу ще одну таку поставлю в паралель. жалкую що інвертор одразу трифазний дейе не взяв, трохи є нюанси із зарядкою однофазника і херовій трифазній мережі.
інверторна бмс ЖК топ просто, виставив протокол дейе, інвертор одразу піймав звязок, керувати по SOC дуже зручно, підміс класний. навіть якщо сонця нема, 200 ват з панелей не пропадають, а ідуть в загальне споживання, копієчка до копієчки. коли є надлишок сонця і акум повний, скидаю через ТЕН в кубовий теплоакум на ТП/ГВ. але це мабуть вже в березні буде нормально робити. загалом панелі подешевшали сильно, прогнозую наступного року бум.
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