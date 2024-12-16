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сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 108109110111 Додано: Нед 15 гру, 2024 22:45 trololo написав: UA написав: yama тут спецконтингент

Напишіть, шо глянцева синя термоусадка це круто. yama тут спецконтингентНапишіть, шо глянцева синя термоусадка це круто.



заказував різні акуми із алі, із іспанії та із голландії (нкон). із алішки в принципі прийшли свіжі EVE але хто зна, чи не перепаковані, код свіженький був. найкращі із нкон, з них і зібрав для себе. всі були відбалансовані до тисячної вольта со старту, ємність підтвердили, ціна бомба. 850-900 евро за 14+ квтвгод із доставкою під двері. заказував різні акуми із алі, із іспанії та із голландії (нкон). із алішки в принципі прийшли свіжі EVE але хто зна, чи не перепаковані, код свіженький був. найкращі із нкон, з них і зібрав для себе. всі були відбалансовані до тисячної вольта со старту, ємність підтвердили, ціна бомба. 850-900 евро за 14+ квтвгод із доставкою під двері.

нкон великій шанс що не перепаковка з лазерною приваркою шпильок.

али

Люди вірять в чудеса, ну нехай вірять. нкон великій шанс що не перепаковка з лазерною приваркою шпильок.алиЛюди вірять в чудеса, ну нехай вірять. UA Повідомлень: 9171 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1869 раз. Подякували: 2306 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2024 22:54 trololo написав: вчора із сонячного поля номіналом 4 квт зібрав 10 квтгод, на власне споживання. сьогодні якісь копійки, дуже темно. вчора із сонячного поля номіналом 4 квт зібрав 10 квтгод, на власне споживання. сьогодні якісь копійки, дуже темно.

монокристалічні?

Під яким кутом встановлено? монокристалічні?Під яким кутом встановлено? UA Повідомлень: 9171 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1869 раз. Подякували: 2306 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2024 09:38 UA написав: trololo написав: вчора із сонячного поля номіналом 4 квт зібрав 10 квтгод, на власне споживання. сьогодні якісь копійки, дуже темно. вчора із сонячного поля номіналом 4 квт зібрав 10 квтгод, на власне споживання. сьогодні якісь копійки, дуже темно.

монокристалічні?

Під яким кутом встановлено? монокристалічні?Під яким кутом встановлено?



Моно, лонгі X6, 26 градусів десь Моно, лонгі X6, 26 градусів десь trololo

Повідомлень: 6149 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2681 раз. Подякували: 1417 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2024 09:43 Goodman написав: Hotab написав: Ба, більше, ви будете залишати десь під 50-60% на випадок, якщо пізно ввечері орки покладуть промислову мережу, та десь на добу не буде світла, а ви з пустою батареєю Ба, більше, ви будете залишати десь під 50-60% на випадок, якщо пізно ввечері орки покладуть промислову мережу, та десь на добу не буде світла, а ви з пустою батареєю

Мальчик Стасик с инсти, що ставить сонячні комплекти прямим текстом вказує.

Додатково повинен бути генератор , хоч бензин, хоч дизель, хоч газ з побутової мережі.

І точка. Мальчик Стасик с инсти, що ставить сонячні комплекти прямим текстом вказує.Додатково повинен бути генератор , хоч бензин, хоч дизель, хоч газ з побутової мережі.І точка.



В мене сусіди такі - як тільки вимкнули зразу дирчать. В мене є аварійний генчик, але зараз він не потрібен. А якщо не буде дуже довго світла то все одно треба буде якийсь потужний брати.



Поки підбирав батареї та інвертори (в мене було 3) на дивився ютубів. Процентів 70 просто не розуміють про що говорять. В мене сусіди такі - як тільки вимкнули зразу дирчать. В мене є аварійний генчик, але зараз він не потрібен. А якщо не буде дуже довго світла то все одно треба буде якийсь потужний брати.Поки підбирав батареї та інвертори (в мене було 3) на дивився ютубів. Процентів 70 просто не розуміють про що говорять. trololo

Повідомлень: 6149 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2681 раз. Подякували: 1417 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2024 09:58 UA написав: trololo написав: UA написав: yama тут спецконтингент

Напишіть, шо глянцева синя термоусадка це круто. yama тут спецконтингентНапишіть, шо глянцева синя термоусадка це круто.



заказував різні акуми із алі, із іспанії та із голландії (нкон). із алішки в принципі прийшли свіжі EVE але хто зна, чи не перепаковані, код свіженький був. найкращі із нкон, з них і зібрав для себе. всі були відбалансовані до тисячної вольта со старту, ємність підтвердили, ціна бомба. 850-900 евро за 14+ квтвгод із доставкою під двері. заказував різні акуми із алі, із іспанії та із голландії (нкон). із алішки в принципі прийшли свіжі EVE але хто зна, чи не перепаковані, код свіженький був. найкращі із нкон, з них і зібрав для себе. всі були відбалансовані до тисячної вольта со старту, ємність підтвердили, ціна бомба. 850-900 евро за 14+ квтвгод із доставкою під двері.

нкон великій шанс що не перепаковка з лазерною приваркою шпильок.

али

Люди вірять в чудеса, ну нехай вірять. нкон великій шанс що не перепаковка з лазерною приваркою шпильок.алиЛюди вірять в чудеса, ну нехай вірять.

із алі дуже небезпечно брати готові збірки в ящиках із бмс (теж брав на 3 квт, пробував). а якщо окремо комірки, то є можливість хоча б перевірити. мені важко сказати про якість 16шт 105А EVE які прийшли з алі. код свіжий, вигляд відповідав оригінальному із сайту виробника. потестити не було чим, ціна не так щоб низька була, чекав 3 міс. продав бо зрозумів що 5 квт це мало. а нкон хоча б не бреше - якщо старе виробництво то попереджає, чесно каже грейд. я дуже довольний, може колись зберу ще одну таку поставлю в паралель. жалкую що інвертор одразу трифазний дейе не взяв, трохи є нюанси із зарядкою однофазника і херовій трифазній мережі.



інверторна бмс ЖК топ просто, виставив протокол дейе, інвертор одразу піймав звязок, керувати по SOC дуже зручно, підміс класний. навіть якщо сонця нема, 200 ват з панелей не пропадають, а ідуть в загальне споживання, копієчка до копієчки. коли є надлишок сонця і акум повний, скидаю через ТЕН в кубовий теплоакум на ТП/ГВ. але це мабуть вже в березні буде нормально робити. загалом панелі подешевшали сильно, прогнозую наступного року бум. із алі дуже небезпечно брати готові збірки в ящиках із бмс (теж брав на 3 квт, пробував). а якщо окремо комірки, то є можливість хоча б перевірити. мені важко сказати про якість 16шт 105А EVE які прийшли з алі. код свіжий, вигляд відповідав оригінальному із сайту виробника. потестити не було чим, ціна не так щоб низька була, чекав 3 міс. продав бо зрозумів що 5 квт це мало. а нкон хоча б не бреше - якщо старе виробництво то попереджає, чесно каже грейд. я дуже довольний, може колись зберу ще одну таку поставлю в паралель. жалкую що інвертор одразу трифазний дейе не взяв, трохи є нюанси із зарядкою однофазника і херовій трифазній мережі.інверторна бмс ЖК топ просто, виставив протокол дейе, інвертор одразу піймав звязок, керувати по SOC дуже зручно, підміс класний. навіть якщо сонця нема, 200 ват з панелей не пропадають, а ідуть в загальне споживання, копієчка до копієчки. коли є надлишок сонця і акум повний, скидаю через ТЕН в кубовий теплоакум на ТП/ГВ. але це мабуть вже в березні буде нормально робити. загалом панелі подешевшали сильно, прогнозую наступного року бум. trololo

Повідомлень: 6149 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2681 раз. Подякували: 1417 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2024 10:38 Wirująświatła написав: Faceless написав: Це жарт Це жарт це жарт. UA написав: Я свої 12 В ДЖБ та АКБ пробам хлопцям які займаються відеонаглядом, контролем доступу та сигналізацією. За пів ціни але продам. Я свої 12 В ДЖБ та АКБ пробам хлопцям які займаються відеонаглядом, контролем доступу та сигналізацією. За пів ціни але продам. гелевые? у них ресурс законячится гораздо раньше, чем война. це жарт.гелевые? у них ресурс законячится гораздо раньше, чем война.

уже два роки як

https://fi202x.blogspot.com/2023/02/6.html

то скільки ще чекати завершення 2гого (напр., прогноз Успіх-Гордона 100%?) уже два роки якто скільки ще чекати завершення 2гого (напр., прогноз Успіх-Гордона 100%?) flyman

Повідомлень: 37562 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2024 10:44 yama написав: Wirująświatła написав: yama написав: Wirująświatła можна Посилання на olx де зарядна станція дельта 2 20 тис ? Вчора дивився було 25 мінімум і 1 оголошення . Тому цікаво .

Версія з китаю з китайськими розетками на тому ж лох на 5 і більше тис грн дешевше за євророзетки . можна Посилання на olx де зарядна станція дельта 2 20 тис ? Вчора дивився було 25 мінімум і 1 оголошення . Тому цікаво .Версія з китаю з китайськими розетками на тому ж лох на 5 і більше тис грн дешевше за євророзетки .

я вам давно его туда скинул за 20кгрн версия на 110в (сша). нужен еще преобразователь для его зарядки. ноуты/телики/мониторы работают и от 110 еслишо. я вам давно его туда скинулза 20кгрн версия на 110в (сша). нужен еще преобразователь для его зарядки. ноуты/телики/мониторы работают и от 110 еслишо.

Це з костилям , і плюс по ціні ще за 110 вольт версію, це такий костиль ,

очніше два костилі , один підвищуючий трансформатор після станції і один понижувальний для зарядки тай витрати на перетворення подвійне. Тому не вводьте людей в оману... Немає дельти 2 за 20 тис . За 35 рідко може і є нормал на відносно. Це з костилям , і плюс по ціні ще за 110 вольт версію, це такий костиль ,очніше два костилі , один підвищуючий трансформатор після станції і один понижувальний для зарядки тай витрати на перетворення подвійне. Тому не вводьте людей в оману... Немає дельти 2 за 20 тис . За 35 рідко може і є нормал на відносно.

взяти трансформатор (десь біля 200ВТ) від кольорового радянського ТБ і зробити відвід від середини первинної обмотки взяти трансформатор (десь біля 200ВТ) від кольорового радянського ТБ і зробити відвід від середини первинної обмотки flyman

Повідомлень: 37562 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 108109110111 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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