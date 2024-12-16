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UA написав:yama тут спецконтингент Напишіть, шо глянцева синя термоусадка це круто.
заказував різні акуми із алі, із іспанії та із голландії (нкон). із алішки в принципі прийшли свіжі EVE але хто зна, чи не перепаковані, код свіженький був. найкращі із нкон, з них і зібрав для себе. всі були відбалансовані до тисячної вольта со старту, ємність підтвердили, ціна бомба. 850-900 евро за 14+ квтвгод із доставкою під двері.
нкон великій шанс що не перепаковка з лазерною приваркою шпильок. али Люди вірять в чудеса, ну нехай вірять.
UA написав:yama тут спецконтингент Напишіть, шо глянцева синя термоусадка це круто.
заказував різні акуми із алі, із іспанії та із голландії (нкон). із алішки в принципі прийшли свіжі EVE але хто зна, чи не перепаковані, код свіженький був. найкращі із нкон, з них і зібрав для себе. всі були відбалансовані до тисячної вольта со старту, ємність підтвердили, ціна бомба. 850-900 евро за 14+ квтвгод із доставкою під двері.
нкон великій шанс що не перепаковка з лазерною приваркою шпильок. али Люди вірять в чудеса, ну нехай вірять.
із алі дуже небезпечно брати готові збірки в ящиках із бмс (теж брав на 3 квт, пробував). а якщо окремо комірки, то є можливість хоча б перевірити. мені важко сказати про якість 16шт 105А EVE які прийшли з алі. код свіжий, вигляд відповідав оригінальному із сайту виробника. потестити не було чим, ціна не так щоб низька була, чекав 3 міс. продав бо зрозумів що 5 квт це мало. а нкон хоча б не бреше - якщо старе виробництво то попереджає, чесно каже грейд. я дуже довольний, може колись зберу ще одну таку поставлю в паралель. жалкую що інвертор одразу трифазний дейе не взяв, трохи є нюанси із зарядкою однофазника і херовій трифазній мережі.
інверторна бмс ЖК топ просто, виставив протокол дейе, інвертор одразу піймав звязок, керувати по SOC дуже зручно, підміс класний. навіть якщо сонця нема, 200 ват з панелей не пропадають, а ідуть в загальне споживання, копієчка до копієчки. коли є надлишок сонця і акум повний, скидаю через ТЕН в кубовий теплоакум на ТП/ГВ. але це мабуть вже в березні буде нормально робити. загалом панелі подешевшали сильно, прогнозую наступного року бум.
yama написав:Wirująświatła можна Посилання на olx де зарядна станція дельта 2 20 тис ? Вчора дивився було 25 мінімум і 1 оголошення . Тому цікаво . Версія з китаю з китайськими розетками на тому ж лох на 5 і більше тис грн дешевше за євророзетки .
я вам давно его туда скинул за 20кгрн версия на 110в (сша). нужен еще преобразователь для его зарядки. ноуты/телики/мониторы работают и от 110 еслишо.
Це з костилям , і плюс по ціні ще за 110 вольт версію, це такий костиль , очніше два костилі , один підвищуючий трансформатор після станції і один понижувальний для зарядки тай витрати на перетворення подвійне. Тому не вводьте людей в оману... Немає дельти 2 за 20 тис . За 35 рідко може і є нормал на відносно.
взяти трансформатор (десь біля 200ВТ) від кольорового радянського ТБ і зробити відвід від середини первинної обмотки