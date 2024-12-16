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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 111112113114
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 10:38

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Це жарт
це жарт.
  UA написав:Я свої 12 В ДЖБ та АКБ пробам хлопцям які займаються відеонаглядом, контролем доступу та сигналізацією. За пів ціни але продам.
гелевые? у них ресурс законячится гораздо раньше, чем война.

уже два роки як
https://fi202x.blogspot.com/2023/02/6.html
то скільки ще чекати завершення 2гого (напр., прогноз Успіх-Гордона 100%?)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 10:44

  yama написав:
  Wirująświatła написав:
  yama написав:Wirująświatła можна Посилання на olx де зарядна станція дельта 2 20 тис ? Вчора дивився було 25 мінімум і 1 оголошення . Тому цікаво .
Версія з китаю з китайськими розетками на тому ж лох на 5 і більше тис грн дешевше за євророзетки .

я вам давно его туда скинул :D за 20кгрн версия на 110в (сша). нужен еще преобразователь для его зарядки. ноуты/телики/мониторы работают и от 110 еслишо.

Це з костилям , і плюс по ціні ще за 110 вольт версію, це такий костиль ,
очніше два костилі , один підвищуючий трансформатор після станції і один понижувальний для зарядки тай витрати на перетворення подвійне. Тому не вводьте людей в оману... Немає дельти 2 за 20 тис . За 35 рідко може і є нормал на відносно.

взяти трансформатор (десь біля 200ВТ) від кольорового радянського ТБ і зробити відвід від середини первинної обмотки
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 12:20

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  trololo написав:ефективніть хорошого інвертора 93-97%

А батарей?
Computer
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 12:26

  Computer написав:
  trololo написав:ефективніть хорошого інвертора 93-97%

А батарей?

в батарей нема такого поняття. робочий діапазон 90% ємності, але втрати (теплові) на БМС, плюс витрати на балансування. комірки самі не гріються якщо струм не 1С
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 12:34

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Це жарт
це жарт.
  UA написав:Я свої 12 В ДЖБ та АКБ пробам хлопцям які займаються відеонаглядом, контролем доступу та сигналізацією. За пів ціни але продам.
гелевые? у них ресурс законячится гораздо раньше, чем война.

уже два роки як
https://fi202x.blogspot.com/2023/02/6.html
то скільки ще чекати завершення 2гого (напр., прогноз Успіх-Гордона 100%?)

Ultracell якщо по інструкції юзати на 5-8 років вистачить.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 12:55

  trololo написав:
  Computer написав:
  trololo написав:ефективніть хорошого інвертора 93-97%

А батарей?

в батарей нема такого поняття. робочий діапазон 90% ємності, але втрати (теплові) на БМС, плюс витрати на балансування. комірки самі не гріються якщо струм не 1С

У вас же інвертор мабуть має в менюшці дані про:
1) скільки висмоктав з промислової мережі ( принаймні в форматі миттєвого споживання)
2) скільки відправляється в батарею (принаймні в форматі миттєвих даних)
3)скільки витяг з батареї (миттєва потужність)
4)скільки відправлено в квартирну мережу(миттєва потужність)

(Два останні пункти - це при відбору від батареї).
Просто порівняйте цифри 1 і 2-го пункту, та 3 і 4-го. Там точно 5%??

А скільки енергії бере інвертор при повних батареях і наявності промислової мережі? Хтось називає це режим «байпас», хз чому так.
Ці цифри всі є в меню інвертора.
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