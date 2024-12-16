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yama написав:Wirująświatła можна Посилання на olx де зарядна станція дельта 2 20 тис ? Вчора дивився було 25 мінімум і 1 оголошення . Тому цікаво . Версія з китаю з китайськими розетками на тому ж лох на 5 і більше тис грн дешевше за євророзетки .
я вам давно его туда скинул за 20кгрн версия на 110в (сша). нужен еще преобразователь для его зарядки. ноуты/телики/мониторы работают и от 110 еслишо.
Це з костилям , і плюс по ціні ще за 110 вольт версію, це такий костиль , очніше два костилі , один підвищуючий трансформатор після станції і один понижувальний для зарядки тай витрати на перетворення подвійне. Тому не вводьте людей в оману... Немає дельти 2 за 20 тис . За 35 рідко може і є нормал на відносно.
взяти трансформатор (десь біля 200ВТ) від кольорового радянського ТБ і зробити відвід від середини первинної обмотки
в батарей нема такого поняття. робочий діапазон 90% ємності, але втрати (теплові) на БМС, плюс витрати на балансування. комірки самі не гріються якщо струм не 1С
У вас же інвертор мабуть має в менюшці дані про: 1) скільки висмоктав з промислової мережі ( принаймні в форматі миттєвого споживання) 2) скільки відправляється в батарею (принаймні в форматі миттєвих даних) 3)скільки витяг з батареї (миттєва потужність) 4)скільки відправлено в квартирну мережу(миттєва потужність)
(Два останні пункти - це при відбору від батареї). Просто порівняйте цифри 1 і 2-го пункту, та 3 і 4-го. Там точно 5%??
А скільки енергії бере інвертор при повних батареях і наявності промислової мережі? Хтось називає це режим «байпас», хз чому так. Ці цифри всі є в меню інвертора.