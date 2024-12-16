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yama написав:Wirująświatła можна Посилання на olx де зарядна станція дельта 2 20 тис ? Вчора дивився було 25 мінімум і 1 оголошення . Тому цікаво . Версія з китаю з китайськими розетками на тому ж лох на 5 і більше тис грн дешевше за євророзетки .
я вам давно его туда скинул за 20кгрн версия на 110в (сша). нужен еще преобразователь для его зарядки. ноуты/телики/мониторы работают и от 110 еслишо.
Це з костилям , і плюс по ціні ще за 110 вольт версію, це такий костиль , очніше два костилі , один підвищуючий трансформатор після станції і один понижувальний для зарядки тай витрати на перетворення подвійне. Тому не вводьте людей в оману... Немає дельти 2 за 20 тис . За 35 рідко може і є нормал на відносно.
взяти трансформатор (десь біля 200ВТ) від кольорового радянського ТБ і зробити відвід від середини первинної обмотки
в батарей нема такого поняття. робочий діапазон 90% ємності, але втрати (теплові) на БМС, плюс витрати на балансування. комірки самі не гріються якщо струм не 1С
У вас же інвертор мабуть має в менюшці дані про: 1) скільки висмоктав з промислової мережі ( принаймні в форматі миттєвого споживання) 2) скільки відправляється в батарею (принаймні в форматі миттєвих даних) 3)скільки витяг з батареї (миттєва потужність) 4)скільки відправлено в квартирну мережу(миттєва потужність)
(Два останні пункти - це при відбору від батареї). Просто порівняйте цифри 1 і 2-го пункту, та 3 і 4-го. Там точно 5%??
А скільки енергії бере інвертор при повних батареях і наявності промислової мережі? Хтось називає це режим «байпас», хз чому так. Ці цифри всі є в меню інвертора.
Hotab написав:А скільки енергії бере інвертор при повних батареях і наявності промислової мережі? Хтось називає це режим «байпас», хз чому так. Ці цифри всі є в меню інвертора.
інвертор бере від мережі 20 ват (можна збільшити або зменшити по бажанню). чисто для того, щоб контролювати наявність мережі. я ж писав, що в мене режим байпас тільки вночі, коли йде зарядка акумів. вночі зарядив до 100, вдень користуєшся. якщо є сонце то підміс, якщо мало то тільки з батареї. мережу споживаю після 12 ночі та до 7 ранку, весь інший час працює від акума та сонця.
Hotab написав:У вас же інвертор мабуть має в менюшці дані про: 1) скільки висмоктав з промислової мережі ( принаймні в форматі миттєвого споживання) 2) скільки відправляється в батарею (принаймні в форматі миттєвих даних) 3)скільки витяг з батареї (миттєва потужність) 4)скільки відправлено в квартирну мережу(миттєва потужність)
(Два останні пункти - це при відбору від батареї). Просто порівняйте цифри 1 і 2-го пункту, та 3 і 4-го. Там точно 5%??
ці всі дані є на екрані інвертора. якщо будинок споживає 500 ват, а сонце дає 200 ватт, пише що від батареї йде 300. чи чесно дейе показує ефективність інвертору в паспорті я не досліджував. наче не було претензій, фірма солідна.
коли підключав батарею просто без навантаження до інвертору показувало струм 0.7А (напруга в районі 53-54В). що дає можливість зробити висновок про власне споживання інвертора на ХХ до 40 Ват
trololo написав:інвертор бере від мережі 20 ват (можна збільшити або зменшити по бажанню). чисто для того, щоб контролювати наявність мережі
А не сильно ли дофига 20 Вт только для проверки сети? Такой диодной лампочкой можно немаленькую комнату неплохо осветить. У меня оффлайновый UPS при наличии сети, заряженном акке и без нагрузки тоже куда-то жрёт где-то ватт 10-20, но я предполагал, что это он так акк подкармливает.