Сьогодні не вдалось зробити фото своєї менюшки, не було вимкнень. Завтра знову без вимкнень.

у вас дейе? до речі сьогодні трохи світліше, панелі в 10-30 вже давали 700 ватт із (2х4квт) у вас дейе? до речі сьогодні трохи світліше, панелі в 10-30 вже давали 700 ватт із (2х4квт) trololo

Повідомлень: 6155 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2681 раз. Подякували: 1418 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 гру, 2024 11:52 trololo написав: moveton написав: trololo написав: інвертор бере від мережі 20 ват (можна збільшити або зменшити по бажанню). чисто для того, щоб контролювати наявність мережі інвертор бере від мережі 20 ват (можна збільшити або зменшити по бажанню). чисто для того, щоб контролювати наявність мережі

А не сильно ли дофига 20 Вт только для проверки сети? Такой диодной лампочкой можно немаленькую комнату неплохо осветить. У меня оффлайновый UPS при наличии сети, заряженном акке и без нагрузки тоже куда-то жрёт где-то ватт 10-20, но я предполагал, что это он так акк подкармливает. А не сильно ли дофига 20 Вт только для проверки сети? Такой диодной лампочкой можно немаленькую комнату неплохо осветить. У меня оффлайновый UPS при наличии сети, заряженном акке и без нагрузки тоже куда-то жрёт где-то ватт 10-20, но я предполагал, что это он так акк подкармливает.



хз, можна попробувати менше поставити, в інструкції так було. від 20 до 100. але ці 20 ватт ідуть в загальний котел і не втрачаються по ідеї хз, можна попробувати менше поставити, в інструкції так було. від 20 до 100. але ці 20 ватт ідуть в загальний котел і не втрачаються по ідеї



розібрався, такий ліміт потрібен для режиму роботи zero export to CT, коли інвертор вдуває через GRID і обмежує потужність через CT щоб сусідів не кормити. в мене зараз Zero export to load тому зменшив до 5 ватт, показує нуль розібрався, такий ліміт потрібен для режиму роботи zero export to CT, коли інвертор вдуває через GRID і обмежує потужність через CT щоб сусідів не кормити. в мене зараз Zero export to load тому зменшив до 5 ватт, показує нуль trololo

