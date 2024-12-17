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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 17 гру, 2024 00:58
trololo
Сьогодні не вдалось зробити фото своєї менюшки, не було вимкнень. Завтра знову без вимкнень.
Пізніше покажу , де ви знайдете втрати))
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Hotab
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Додано: Вів 17 гру, 2024 11:47
Hotab написав:trololo
Сьогодні не вдалось зробити фото своєї менюшки, не було вимкнень. Завтра знову без вимкнень.
Пізніше покажу , де ви знайдете втрати))
у вас дейе? до речі сьогодні трохи світліше, панелі в 10-30 вже давали 700 ватт із (2х4квт)
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Додано: Вів 17 гру, 2024 11:52
trololo написав: moveton написав: trololo написав:
інвертор бере від мережі 20 ват (можна збільшити або зменшити по бажанню). чисто для того, щоб контролювати наявність мережі
А не сильно ли дофига 20 Вт только для проверки сети? Такой диодной лампочкой можно немаленькую комнату неплохо осветить. У меня оффлайновый UPS при наличии сети, заряженном акке и без нагрузки тоже куда-то жрёт где-то ватт 10-20, но я предполагал, что это он так акк подкармливает.
хз, можна попробувати менше поставити, в інструкції так було. від 20 до 100. але ці 20 ватт ідуть в загальний котел і не втрачаються по ідеї
розібрався, такий ліміт потрібен для режиму роботи zero export to CT, коли інвертор вдуває через GRID і обмежує потужність через CT щоб сусідів не кормити. в мене зараз Zero export to load тому зменшив до 5 ватт, показує нуль
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trololo
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