trololo
Сьогодні не вдалось зробити фото своєї менюшки, не було вимкнень. Завтра знову без вимкнень.
Пізніше покажу , де ви знайдете втрати))
|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 17 гру, 2024 00:58
trololo
Сьогодні не вдалось зробити фото своєї менюшки, не було вимкнень. Завтра знову без вимкнень.
Пізніше покажу , де ви знайдете втрати))
Додано: Вів 17 гру, 2024 11:47
Додано: Вів 17 гру, 2024 11:52
розібрався, такий ліміт потрібен для режиму роботи zero export to CT, коли інвертор вдуває через GRID і обмежує потужність через CT щоб сусідів не кормити. в мене зараз Zero export to load тому зменшив до 5 ватт, показує нуль
Додано: Сер 18 гру, 2024 00:01
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
2 дні не вимикали, завтра також ні.
В якому режимі хай перебуває звʼязка?
І акуум і інвертор вимкнути? Не бачу сенсу байпасити..
Додано: Сер 18 гру, 2024 00:39
фактична статистика по декільком сес півдня за 3-5 років
і розрахункова для Києва:
не ідеальний азимут та кут нахилу компенсується деградацією в статистиці та новими технологіями (n-type) і трололо вже зараз зможе порахувати скільки за рік виробить електроенергії ))
бо онлайн калькулятори "трохи" прибріхують ))
|