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trololo написав:інвертор бере від мережі 20 ват (можна збільшити або зменшити по бажанню). чисто для того, щоб контролювати наявність мережі
А не сильно ли дофига 20 Вт только для проверки сети? Такой диодной лампочкой можно немаленькую комнату неплохо осветить. У меня оффлайновый UPS при наличии сети, заряженном акке и без нагрузки тоже куда-то жрёт где-то ватт 10-20, но я предполагал, что это он так акк подкармливает.
хз, можна попробувати менше поставити, в інструкції так було. від 20 до 100. але ці 20 ватт ідуть в загальний котел і не втрачаються по ідеї
розібрався, такий ліміт потрібен для режиму роботи zero export to CT, коли інвертор вдуває через GRID і обмежує потужність через CT щоб сусідів не кормити. в мене зараз Zero export to load тому зменшив до 5 ватт, показує нуль
фактична статистика по декільком сес півдня за 3-5 років і розрахункова для Києва: https://prnt.sc/iPt7FAs_cBox не ідеальний азимут та кут нахилу компенсується деградацією в статистиці та новими технологіями (n-type) і трололо вже зараз зможе порахувати скільки за рік виробить електроенергії )) бо онлайн калькулятори "трохи" прибріхують ))