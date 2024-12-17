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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 00:58

trololo
Сьогодні не вдалось зробити фото своєї менюшки, не було вимкнень. Завтра знову без вимкнень.
Пізніше покажу , де ви знайдете втрати))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:47

  Hotab написав:trololo
Сьогодні не вдалось зробити фото своєї менюшки, не було вимкнень. Завтра знову без вимкнень.
Пізніше покажу , де ви знайдете втрати))


у вас дейе? до речі сьогодні трохи світліше, панелі в 10-30 вже давали 700 ватт із (2х4квт)
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:52

  trololo написав:
  moveton написав:
  trololo написав:інвертор бере від мережі 20 ват (можна збільшити або зменшити по бажанню). чисто для того, щоб контролювати наявність мережі

А не сильно ли дофига 20 Вт только для проверки сети? Такой диодной лампочкой можно немаленькую комнату неплохо осветить. У меня оффлайновый UPS при наличии сети, заряженном акке и без нагрузки тоже куда-то жрёт где-то ватт 10-20, но я предполагал, что это он так акк подкармливает.


хз, можна попробувати менше поставити, в інструкції так було. від 20 до 100. але ці 20 ватт ідуть в загальний котел і не втрачаються по ідеї


розібрався, такий ліміт потрібен для режиму роботи zero export to CT, коли інвертор вдуває через GRID і обмежує потужність через CT щоб сусідів не кормити. в мене зараз Zero export to load тому зменшив до 5 ватт, показує нуль
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 00:01

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

2 дні не вимикали, завтра також ні.
В якому режимі хай перебуває звʼязка?
І акуум і інвертор вимкнути? Не бачу сенсу байпасити..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 00:39

фактична статистика по декільком сес півдня за 3-5 років
і розрахункова для Києва:
https://prnt.sc/iPt7FAs_cBox
не ідеальний азимут та кут нахилу компенсується деградацією в статистиці та новими технологіями (n-type) і трололо вже зараз зможе порахувати скільки за рік виробить електроенергії ))
бо онлайн калькулятори "трохи" прибріхують ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 01:01

  Hotab написав:2 дні не вимикали, завтра також ні.
В якому режимі хай перебуває звʼязка?
І акуум і інвертор вимкнути? Не бачу сенсу байпасити..


Режим роботи не змінюється. Вдень батарея, вночі мережа.
trololo
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