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сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 14:00

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

trololo написав:
  Hotab написав:trololo

Деє хайбрід 6
Батарея Деє 5.1

Вибір інвертора на перспективну можливість докинут ще одну батарею, якщо sr-ака з е/е буде глибшати

в мене теж деє 6к однофазна. але треба було не пожлобитись на трифазник.

у вас це добро стоїть на квартирі тільки як аварійне джерело живлення?
А як воно ще може стояти, може я не в курсі?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 14:36

  Faceless написав:
trololo написав:
  Hotab написав:trololo

Деє хайбрід 6
Батарея Деє 5.1

Вибір інвертора на перспективну можливість докинут ще одну батарею, якщо sr-ака з е/е буде глибшати

в мене теж деє 6к однофазна. але треба було не пожлобитись на трифазник.

у вас це добро стоїть на квартирі тільки як аварійне джерело живлення?
А як воно ще може стояти, може я не в курсі?

Ну як сис-ма оптимізації Тарифа за е/е :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 14:56

  Faceless написав:
trololo написав:
  Hotab написав:trololo

Деє хайбрід 6
Батарея Деє 5.1

Вибір інвертора на перспективну можливість докинут ще одну батарею, якщо sr-ака з е/е буде глибшати

в мене теж деє 6к однофазна. але треба було не пожлобитись на трифазник.

у вас це добро стоїть на квартирі тільки як аварійне джерело живлення?
А як воно ще може стояти, може я не в курсі?


імхо брати дею в квартиру, без варіантів постійного підмісу сонця та батареї - це оверкілл. потенціал не розкривається. але з іншої сторони не так багато є тихих інверторів для квартири. і шум може бути головним чинником. не осуждаю. дея топ
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 16:03

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  trololo написав:імхо брати дею в квартиру, без варіантів постійного підмісу сонця та батареї - це оверкілл. потенціал не розкривається. але з іншої сторони не так багато є тихих інверторів для квартири. і шум може бути головним чинником. не осуждаю. дея топ

Так і є. Гібридники в квартиру беруть, бо суттєво спрощується підключення, хоча працюють вони по суті тільки з мережею і батареями, інший функціонал незадіяний. В умовах квартири, навіть верхнього поверху з доступом на дах, сонячні панелі - забавка з сумнівною ефективністю. Ну а Дея ще й з пасивним охолодженням що критично важливо через шум, бо дешеві інвертори ревуть, як літак.
В мене трохи бюджетніше варіант ніж Дея, але не і гучний, і в окремому приміщенні, тому шум ніяк не заважає. Якщо заморочитися можна ще кулери помінять, тоді взагалі тихий буде, але наразі потреби нема
  Amethyst написав:Ну як сис-ма оптимізації Тарифа за е/е

Ну Хотаб вище розписав, що то така собі забавка. Під час можливих відключень - високий шанс залишитися зранку без лєпєстрічіства з розрядженою батареєю.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 16:36

  Faceless написав:
  Amethyst написав:Ну як сис-ма оптимізації Тарифа за е/е
Ну Хотаб вище розписав, що то така собі забавка. Під час можливих відключень - високий шанс залишитися зранку без лєпєстрічіства з розрядженою батареєю.
Ну в мене вже є свій досвід використання в квартирі багатоквартирного будинку (тобто не в котеджі) станції 1.8КВт. Її цілком достатньо для забезпечення 5..6 год аварійної роботи холодильника (125Вт), роутера і лед-освітлення на 20Вт для двох юзерів з ноутами. Їжа гріється на туристичній газовій плитці.
Тобто з цього я роблю висновок, що якщо таки юзається станція на 5..7КВт, то можна спокійно 50..70% її потенціалу використати (без втрати на амортизації) для отой "оптимізації з нічним тарифом". Хоча от первинні внески на саме придбання отих 5..7КВт замість 1..2КВт вважаю недоцільним. Я от можу ще додати окрему батарею +3КВт, але час (експрес)зарядки збільшиться з 50хв до 2.5 год
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 16:49

  trololo написав:імхо брати дею в квартиру, без варіантів постійного підмісу сонця та батареї - це оверкілл. потенціал не розкривається. але з іншої сторони не так багато є тихих інверторів для квартири. і шум може бути головним чинником. не осуждаю. дея топ


Я брал на пике цен, разница между каким-то типа Маста и Дейей для меня была незначительна. Дейя предлагает решения болт-он, нет ни только проблемы с БМС типа не видит какую-то батарею,а даже настраивать не нужно- соединил кабелем, забыл.Так же они предлагают легкое расширение, даже в комплекте идут силовые кабеля. Качество внешне-изумительное, мон
тируя испытал эстетическое удовольствие.
Абсолютно спокойно отношусь к людям , создавших свои системы накопления энергии на других брендах и даже на ячейках от лифа.Слегка раздражают люди,у которых нет ничего,и они ревут та стогнут на весь интернет что им опять отключили свет.У меня есть знакомые с небольшим доходом, которые живут в квартирах с газом, сделали себе инвертор с бесперебойника компа, воткнув туда кулер и пару розеток, кислотник старый с своей тачки отдал я кому, кому кто еще отдал- в общем для лампочки и интернета пока хватает.
Кстати, люди бают что инвертор Дейя издает высокочастотный писк,слышимый лишь детьми и животными.
Во избежание поставил систему в гараже, создал утепленный бокс для батареи с автоматическим удержанием температуры не ниже +5.
Кстати, кроме шуток,у нас в одном элитном близлежащем поселке женщина заказала себе бункер возле коттеджа, со всеми системами жизнеобеспечения и 5-ю метрами бетона сверху.
Причем в начале войны она уехала за кордон но потом вернулась и начала городить бункер.
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 17:55

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Amethyst написав:Ну в мене вже є свій досвід використання в квартирі багатоквартирного будинку (тобто не в котеджі) станції 1.8КВт. Її цілком достатньо для забезпечення 5..6 год аварійної роботи холодильника (125Вт), роутера і лед-освітлення на 20Вт для двох юзерів з ноутами. Їжа гріється на туристичній газовій плитці.
Тобто з цього я роблю висновок, що якщо таки юзається станція на 5..7КВт, то можна спокійно 50..70% її потенціалу використати (без втрати на амортизації) для отой "оптимізації з нічним тарифом". Хоча от первинні внески на саме придбання отих 5..7КВт замість 1..2КВт вважаю недоцільним. Я от можу ще додати окрему батарею +3КВт, але час (експрес)зарядки збільшиться з 50хв до 2.5 год

В мене 5 кВт*год, з можливим розширенням до 10 кВт*г, час зарядки на 10 кВт*г має бути не більше 2 годин (на практиці не бавився з замірами, найнижче просаджував батарею до 45%, зарядилася назад десь за півгодини, стояти слідкувати було ліньки). Використання туристичного пальника все ж відкладено на крайній випадок, для того є і невеликий запас балонів. Наявна конфігурація дозволяє пережити відключення з мінімальними втратами по комфорту, з можливістю готувати їжу в мультиварці, гріти в мікрохвильовці, користуватися ел. чайником і користуватися іншими помірно потужними приладами за необхідності. Інтернет заживлено взагалі окремо з власним дбж.
Розрахунок був з тим, що відключення по 4-6 годин це оптимістичний варіант, а система має забезпечувати автономність за умов хоча б 2-3 годин електрики на добу, і з цим має справитися. В крайньому разі доведеться докупити ще батарею, підключити її то справа кількох хвилин, кабелі підключення навіть йдуть в комплекті, найскладніше це затягти ті 50 кг куди треба.
Щодо "оптимізації з нічним тарифом" - це треба досить цілестпрямовано щоранку і щовечера клацать той автомат, і витрачати (хоч він і дуже великий) ресур обладнання і батарей заради теоретичних 5*2 = 10 грн на день. Тоді десь за 10 років може і наекономиться вартість самої батареї. Робити це за періоду відключень = потенційно зменшувати час автономності за раптових довгих вимкнень, а такі можуть бути після якихось масованих атак вночі.
Faceless
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