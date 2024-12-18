А як воно ще може стояти, може я не в курсі?trololo написав:
в мене теж деє 6к однофазна. але треба було не пожлобитись на трифазник.
у вас це добро стоїть на квартирі тільки як аварійне джерело живлення?
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Додано: Сер 18 гру, 2024 14:00
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
А як воно ще може стояти, може я не в курсі?
Додано: Сер 18 гру, 2024 14:36
Ну як сис-ма оптимізації Тарифа за е/е
Додано: Сер 18 гру, 2024 14:56
імхо брати дею в квартиру, без варіантів постійного підмісу сонця та батареї - це оверкілл. потенціал не розкривається. але з іншої сторони не так багато є тихих інверторів для квартири. і шум може бути головним чинником. не осуждаю. дея топ
Додано: Сер 18 гру, 2024 16:03
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Так і є. Гібридники в квартиру беруть, бо суттєво спрощується підключення, хоча працюють вони по суті тільки з мережею і батареями, інший функціонал незадіяний. В умовах квартири, навіть верхнього поверху з доступом на дах, сонячні панелі - забавка з сумнівною ефективністю. Ну а Дея ще й з пасивним охолодженням що критично важливо через шум, бо дешеві інвертори ревуть, як літак.
В мене трохи бюджетніше варіант ніж Дея, але не і гучний, і в окремому приміщенні, тому шум ніяк не заважає. Якщо заморочитися можна ще кулери помінять, тоді взагалі тихий буде, але наразі потреби нема
Ну Хотаб вище розписав, що то така собі забавка. Під час можливих відключень - високий шанс залишитися зранку без лєпєстрічіства з розрядженою батареєю.
Додано: Сер 18 гру, 2024 16:36
Ну в мене вже є свій досвід використання в квартирі багатоквартирного будинку (тобто не в котеджі) станції 1.8КВт. Її цілком достатньо для забезпечення 5..6 год аварійної роботи холодильника (125Вт), роутера і лед-освітлення на 20Вт для двох юзерів з ноутами. Їжа гріється на туристичній газовій плитці.
Тобто з цього я роблю висновок, що якщо таки юзається станція на 5..7КВт, то можна спокійно 50..70% її потенціалу використати (без втрати на амортизації) для отой "оптимізації з нічним тарифом". Хоча от первинні внески на саме придбання отих 5..7КВт замість 1..2КВт вважаю недоцільним. Я от можу ще додати окрему батарею +3КВт, але час (експрес)зарядки збільшиться з 50хв до 2.5 год
Додано: Сер 18 гру, 2024 16:49
Я брал на пике цен, разница между каким-то типа Маста и Дейей для меня была незначительна. Дейя предлагает решения болт-он, нет ни только проблемы с БМС типа не видит какую-то батарею,а даже настраивать не нужно- соединил кабелем, забыл.Так же они предлагают легкое расширение, даже в комплекте идут силовые кабеля. Качество внешне-изумительное, мон
тируя испытал эстетическое удовольствие.
Абсолютно спокойно отношусь к людям , создавших свои системы накопления энергии на других брендах и даже на ячейках от лифа.Слегка раздражают люди,у которых нет ничего,и они ревут та стогнут на весь интернет что им опять отключили свет.У меня есть знакомые с небольшим доходом, которые живут в квартирах с газом, сделали себе инвертор с бесперебойника компа, воткнув туда кулер и пару розеток, кислотник старый с своей тачки отдал я кому, кому кто еще отдал- в общем для лампочки и интернета пока хватает.
Кстати, люди бают что инвертор Дейя издает высокочастотный писк,слышимый лишь детьми и животными.
Во избежание поставил систему в гараже, создал утепленный бокс для батареи с автоматическим удержанием температуры не ниже +5.
Кстати, кроме шуток,у нас в одном элитном близлежащем поселке женщина заказала себе бункер возле коттеджа, со всеми системами жизнеобеспечения и 5-ю метрами бетона сверху.
Причем в начале войны она уехала за кордон но потом вернулась и начала городить бункер.
Додано: Сер 18 гру, 2024 17:55
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
В мене 5 кВт*год, з можливим розширенням до 10 кВт*г, час зарядки на 10 кВт*г має бути не більше 2 годин (на практиці не бавився з замірами, найнижче просаджував батарею до 45%, зарядилася назад десь за півгодини, стояти слідкувати було ліньки). Використання туристичного пальника все ж відкладено на крайній випадок, для того є і невеликий запас балонів. Наявна конфігурація дозволяє пережити відключення з мінімальними втратами по комфорту, з можливістю готувати їжу в мультиварці, гріти в мікрохвильовці, користуватися ел. чайником і користуватися іншими помірно потужними приладами за необхідності. Інтернет заживлено взагалі окремо з власним дбж.
Розрахунок був з тим, що відключення по 4-6 годин це оптимістичний варіант, а система має забезпечувати автономність за умов хоча б 2-3 годин електрики на добу, і з цим має справитися. В крайньому разі доведеться докупити ще батарею, підключити її то справа кількох хвилин, кабелі підключення навіть йдуть в комплекті, найскладніше це затягти ті 50 кг куди треба.
Щодо "оптимізації з нічним тарифом" - це треба досить цілестпрямовано щоранку і щовечера клацать той автомат, і витрачати (хоч він і дуже великий) ресур обладнання і батарей заради теоретичних 5*2 = 10 грн на день. Тоді десь за 10 років може і наекономиться вартість самої батареї. Робити це за періоду відключень = потенційно зменшувати час автономності за раптових довгих вимкнень, а такі можуть бути після якихось масованих атак вночі.
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