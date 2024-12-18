Додано: Сер 18 гру, 2024 17:55

Amethyst написав: Ну в мене вже є свій досвід використання в квартирі багатоквартирного будинку (тобто не в котеджі) станції 1.8КВт. Її цілком достатньо для забезпечення 5..6 год аварійної роботи холодильника (125Вт), роутера і лед-освітлення на 20Вт для двох юзерів з ноутами. Їжа гріється на туристичній газовій плитці.

Тобто з цього я роблю висновок, що якщо таки юзається станція на 5..7КВт, то можна спокійно 50..70% її потенціалу використати (без втрати на амортизації) для отой "оптимізації з нічним тарифом". Хоча от первинні внески на саме придбання отих 5..7КВт замість 1..2КВт вважаю недоцільним. Я от можу ще додати окрему батарею +3КВт, але час (експрес)зарядки збільшиться з 50хв до 2.5 год Ну в мене вже є свій досвід використання в квартирі багатоквартирного будинку (тобто не в котеджі) станції 1.8КВт. Її цілком достатньо для забезпечення 5..6 год аварійної роботи холодильника (125Вт), роутера і лед-освітлення на 20Вт для двох юзерів з ноутами. Їжа гріється на туристичній газовій плитці.Тобто з цього я роблю висновок, що якщо таки юзається станція на 5..7КВт, то можна спокійно 50..70% її потенціалу використати (без втрати на амортизації) для отой "оптимізації з нічним тарифом". Хоча от первинні внески на саме придбання отих 5..7КВт замість 1..2КВт вважаю недоцільним. Я от можу ще додати окрему батарею +3КВт, але час (експрес)зарядки збільшиться з 50хв до 2.5 год

В мене 5 кВт*год, з можливим розширенням до 10 кВт*г, час зарядки на 10 кВт*г має бути не більше 2 годин (на практиці не бавився з замірами, найнижче просаджував батарею до 45%, зарядилася назад десь за півгодини, стояти слідкувати було ліньки). Використання туристичного пальника все ж відкладено на крайній випадок, для того є і невеликий запас балонів. Наявна конфігурація дозволяє пережити відключення з мінімальними втратами по комфорту, з можливістю готувати їжу в мультиварці, гріти в мікрохвильовці, користуватися ел. чайником і користуватися іншими помірно потужними приладами за необхідності. Інтернет заживлено взагалі окремо з власним дбж.Розрахунок був з тим, що відключення по 4-6 годин це оптимістичний варіант, а система має забезпечувати автономність за умов хоча б 2-3 годин електрики на добу, і з цим має справитися. В крайньому разі доведеться докупити ще батарею, підключити її то справа кількох хвилин, кабелі підключення навіть йдуть в комплекті, найскладніше це затягти ті 50 кг куди треба.Щодо "оптимізації з нічним тарифом" - це треба досить цілестпрямовано щоранку і щовечера клацать той автомат, і витрачати (хоч він і дуже великий) ресур обладнання і батарей заради теоретичних 5*2 = 10 грн на день. Тоді десь за 10 років може і наекономиться вартість самої батареї. Робити це за періоду відключень = потенційно зменшувати час автономності за раптових довгих вимкнень, а такі можуть бути після якихось масованих атак вночі.