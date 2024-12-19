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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 115116117118>
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 11:27

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Назва гілки☝️ "Готуємось..."

Поки ви тут готуєтесь, поки виберете, що краще, протестуєте це... то вже і зима пройде :)
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 11:28

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

trololo написав:
  Faceless написав:Щодо "оптимізації з нічним тарифом" - це треба досить цілестпрямовано щоранку і щовечера клацать той автомат, і витрачати (хоч він і дуже великий) ресур обладнання і батарей заради теоретичних 5*2 = 10 грн на день. Тоді десь за 10 років може і наекономиться вартість самої батареї.


для такої роботи треба батарея на 120-150% середньодобового споживання мінімум, тоді буде норм окупатись. а якщо ще сонце то взагалі веселіше. вчора дало 8 квт

Робити це за періоду відключень = потенційно зменшувати час автономності за раптових довгих вимкнень, а такі можуть бути після якихось масованих атак вночі.


так зарядка вночі іде, коли мінімальні (або їх нема) відключення і зранку ви по любому із 100% заряду
Я памʼятаю попередній "сезон відключень" коли в нас вимикали по графіках і вночі. Також чисто теоретично якщо вночі буде масований обстріл і світло зникне до того, як встигнуть зарядитися акумулятори і надовго - тоді буде халепа.
А так, в мене зарезервовано не все, тому думаю десь так і покриває не менше 120% середньодобового споживання того, що зарезервовано. Може і буду бавитися з нічною зарядкою, коли відключення припиняться - все одно система простоюватиме. Достатньо один автомат перемкнути вечері і вранці. Тим більше ціна електроенергії явно ростиме
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 11:31

  Faceless написав:. Може і буду бавитися з нічною зарядкою, коли відключення припиняться - все одно система простоюватиме.
неожиданно, а таким богатым миллионером были, миллион туда, миллион сюда.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 11:34

Faceless

Достатньо один автомат перемкнути вечері і вранці.


Там в меню інвертора (можливо, бо у ДЕІ точно є ) є можливість програмувати сценарії, коли до якого часу саджати батарею, коли і при якому розряді батареї починати брати заряд . Тобто гіпотетично можна зробити розряд до 11 вечора максимальний, а з 11 вечора дозволити заряджатися. Поки що не цікаво, принаймні поки є відключення, які інколи можуть бути і поза графіком.
Ну і так як воно все автоматично буде, то ніякі халамидники пальчикові не будуть ходити позаду і смикати за штанину: а ти ж казав що багатий, а заради 20 грн рубильники дьоргаєш.

Доречі, четвертий день без вимкнень. У всіх так, чи лише Київ? Чи лише перша черга? :P
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 11:45

  Faceless написав: Може і буду бавитися з нічною зарядкою, коли відключення припиняться - все одно система простоюватиме. Достатньо один автомат перемкнути вечері і вранці.


не треба нічо перемикати, пустіть все навантаження через інвертор і налаштуйте Time of Use (чи аналог який там у вас)
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 11:47

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Hotab написав:Faceless

Достатньо один автомат перемкнути вечері і вранці.


Там в меню інвертора (можливо, бо у ДЕІ точно є ) є можливість програмувати сценарії, коли до якого часу саджати батарею, коли і при якому розряді батареї починати брати заряд . Тобто гіпотетично можна зробити розряд до 11 вечора максимальний, а з 11 вечора дозволити заряджатися. Поки що не цікаво, принаймні поки є відключення, які інколи можуть бути і поза графіком.
Доречі, четвертий день без вимкнень. У всіх так, чи лише Київ? Чи лише перша черга?

Ні, в себе такого не бачив. Хоча якщо налагодити віддалене керування може придумаю щось цікавіше.

В нас теж останній раз вимикали 16 числа. Не переймайтеся, ще поюзаєте свій інвертор
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 11:49

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

trololo написав:
  Faceless написав: Може і буду бавитися з нічною зарядкою, коли відключення припиняться - все одно система простоюватиме. Достатньо один автомат перемкнути вечері і вранці.


не треба нічо перемикати, пустіть все навантаження через інвертор і налаштуйте Time of Use (чи аналог який там у вас)
Якось перечитаю може щось таке і є. Я як встановив і так замахався то меню переглядати, під 100 пунктів, може й забув вже що там є
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 12:07

если нет внеплановых отключений, переключать питание квартиры от разных источников можно вот этим девайсом, только выбрать мощность под себя.
https://epicentrk.ua/shop/tsyfrovyi-tai ... mer-4.html
https://epicentrk.ua/shop/mplc-rele-cas ... 75ab4.html
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 12:18

  Faceless написав:
trololo написав:
  Faceless написав: Може і буду бавитися з нічною зарядкою, коли відключення припиняться - все одно система простоюватиме. Достатньо один автомат перемкнути вечері і вранці.


не треба нічо перемикати, пустіть все навантаження через інвертор і налаштуйте Time of Use (чи аналог який там у вас)
Якось перечитаю може щось таке і є. Я як встановив і так замахався то меню переглядати, під 100 пунктів, може й забув вже що там є


це працює якщо інвертор отримує інфу від БМС батареї про %% заряду (SOC)
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 12:19

  Wirująświatła написав:если нет внеплановых отключений, переключать питание квартиры от разных источников можно вот этим девайсом, только выбрать мощность под себя.
https://epicentrk.ua/shop/tsyfrovyi-tai ... mer-4.html
https://epicentrk.ua/shop/mplc-rele-cas ... 75ab4.html


краще вже взяти із WIFI за такі самі гроші, більше можливостей.
trololo
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