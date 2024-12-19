Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Faceless написав:Щодо "оптимізації з нічним тарифом" - це треба досить цілестпрямовано щоранку і щовечера клацать той автомат, і витрачати (хоч він і дуже великий) ресур обладнання і батарей заради теоретичних 5*2 = 10 грн на день. Тоді десь за 10 років може і наекономиться вартість самої батареї.
для такої роботи треба батарея на 120-150% середньодобового споживання мінімум, тоді буде норм окупатись. а якщо ще сонце то взагалі веселіше. вчора дало 8 квт
Робити це за періоду відключень = потенційно зменшувати час автономності за раптових довгих вимкнень, а такі можуть бути після якихось масованих атак вночі.
так зарядка вночі іде, коли мінімальні (або їх нема) відключення і зранку ви по любому із 100% заряду
Я памʼятаю попередній "сезон відключень" коли в нас вимикали по графіках і вночі. Також чисто теоретично якщо вночі буде масований обстріл і світло зникне до того, як встигнуть зарядитися акумулятори і надовго - тоді буде халепа. А так, в мене зарезервовано не все, тому думаю десь так і покриває не менше 120% середньодобового споживання того, що зарезервовано. Може і буду бавитися з нічною зарядкою, коли відключення припиняться - все одно система простоюватиме. Достатньо один автомат перемкнути вечері і вранці. Тим більше ціна електроенергії явно ростиме
Достатньо один автомат перемкнути вечері і вранці.
Там в меню інвертора (можливо, бо у ДЕІ точно є ) є можливість програмувати сценарії, коли до якого часу саджати батарею, коли і при якому розряді батареї починати брати заряд . Тобто гіпотетично можна зробити розряд до 11 вечора максимальний, а з 11 вечора дозволити заряджатися. Поки що не цікаво, принаймні поки є відключення, які інколи можуть бути і поза графіком. Ну і так як воно все автоматично буде, то ніякі халамидники пальчикові не будуть ходити позаду і смикати за штанину: а ти ж казав що багатий, а заради 20 грн рубильники дьоргаєш.
Доречі, четвертий день без вимкнень. У всіх так, чи лише Київ? Чи лише перша черга?
Достатньо один автомат перемкнути вечері і вранці.
Там в меню інвертора (можливо, бо у ДЕІ точно є ) є можливість програмувати сценарії, коли до якого часу саджати батарею, коли і при якому розряді батареї починати брати заряд . Тобто гіпотетично можна зробити розряд до 11 вечора максимальний, а з 11 вечора дозволити заряджатися. Поки що не цікаво, принаймні поки є відключення, які інколи можуть бути і поза графіком. Доречі, четвертий день без вимкнень. У всіх так, чи лише Київ? Чи лише перша черга?
Ні, в себе такого не бачив. Хоча якщо налагодити віддалене керування може придумаю щось цікавіше.
В нас теж останній раз вимикали 16 числа. Не переймайтеся, ще поюзаєте свій інвертор