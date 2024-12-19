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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Додано: Чет 19 гру, 2024 12:34
trololo
це працює якщо інвертор отримує інфу від БМС батареї про %% заряду (SOC)
Та ясно що отримує.
2 слова будь ласка по схемі підключення навантаження завжди через інвертор.
АВР я так розумію прибирається зі схеми?
Взагалі мені струм від резервного живлення подобається більше, ніж з промислової мережі 😅 (наче різний смак йогурту)
Суть в чому: чи то котушка індукції підсіла, чи то струм «не такий». Побачив останнім часом таку проблему: невеличка гейзерна кавоварка (теоретично вона і не повинна «прилипати» до індукції через малий діаметр дна) спочатку через раз, а зараз взагалі перестала прилипати. Напруга в мережі 215-220, начебто майже нормативна. Але проблема є.
При переході на резервне живлення, прилипає відразу, завжди, і жодного збою. Інвертор дає чесні 230В.
І от думаю, чи котушки не витягують бо втомились, чи таки параметри струму не такі.
Решта посуду як працювала, так і працює, без змін.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 19 гру, 2024 12:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 12:38
trololo написав:
у випадку такої сраки уявіть яка буде мережа в ці три години. не варто розраховувати на максимальний струм зарядки від мережі.
А что её представлять? В Одессе месяц назад в очередной раз на несколько дней было. Обычная сеть с обычным напряжением. И от моих добавочных пары кВт на запущенные зарядки акков ничего ей не было.
trololo написав:
так зарядка вночі іде, коли мінімальні (або їх нема) відключення і зранку ви по любому із 100% заряду
Летом было наоборот. Втирали, что потому, что солнечные электростанции дают большую долю, но не ночью. Объяснение, что ночью меньше отключают потому, что меньше потребляют, отложили до зимы. Следующее лето не за горами
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Додано: Чет 19 гру, 2024 12:46
trololo написав: Faceless написав:
trololo написав:[quote="5800624:Faceless"] Може і буду бавитися з нічною зарядкою, коли відключення припиняться - все одно система простоюватиме. Достатньо один автомат перемкнути вечері і вранці.
не треба нічо перемикати, пустіть все навантаження через інвертор і налаштуйте Time of Use (чи аналог який там у вас)
Якось перечитаю може щось таке і є. Я як встановив і так замахався то меню переглядати, під 100 пунктів, може й забув вже що там є
це працює якщо інвертор отримує інфу від БМС батареї про %% заряду (SOC)[/quote]Це точно є
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Додано: Чет 19 гру, 2024 12:48
Hotab написав:trololo
це працює якщо інвертор отримує інфу від БМС батареї про %% заряду (SOC)
Та ясно що отримує.
2 слова будь ласка по схемі підключення навантаження завжди через інвертор.
АВР я так розумію прибирається зі схеми?
Взагалі мені струм від резервного живлення подобається більше, ніж з промислової мережі
(наче різний смак йогурту)
Суть в чому: чи то котушка індукції підсіла, чи то струм «не такий». Побачив останнім часом таку проблему: невеличка гейзерна кавоварка (теоретично вона і не повинна «прилипати» до індукції через малий діаметр дна) спочатку через раз, а зараз взагалі перестала прилипати. Наруга в мережі 215-220, начебто майже нормативна. Але проблема є.
При переході на такою, прибирає відразу, завжди, і жодного збою. Інвертор дає чесні 230В.
І от думаю, чи котушки не витягують бо втомились, чи таки параметри струму не такі.
Решта посуду як працювала, так і працює, без змін.
Так, в мене за такою схемою і стоїть. Коли живлення є, навантаження йде байпасом через інвертор. Тільки зникає - інвертор сам перемикає на батареї.
З плюсів - перемикання дуже швидке, і економія на окремому АВР, який сам по собі недешева штучка
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Додано: Чет 19 гру, 2024 13:02
moveton написав:
Летом было наоборот. Втирали, что потому, что солнечные электростанции дают большую долю, но не ночью. Объяснение, что ночью меньше отключают потому, что меньше потребляют, отложили до зимы. Следующее лето не за горами
нічний тариф забезпечується атомними станціями, бо в них нема балансування і треба вночі їх чимось завантажувати, щоб ставки не гріти.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 13:15
trololo так по факту вночі давно не вимикали. Тобто може і дійсно атомні.
Але недавно ж писали «інсайдери» з «великою кількістю ТГканалів» , про зниження навантаження на 5 з 9 блоків. Так то чи через обстріли, чи ще чогось.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 13:22
Hotab написав:trololo
так по факту вночі давно не вимикали. Тобто може і дійсно атомні.
Але недавно ж писали «інсайдери» з «великою кількістю ТГканалів» , про зниження навантаження на 5 з 9 блоків. Так то чи через обстріли, чи ще чогось.
з нашого боку нерозумно було б доповідати публічно про результати обстрілів. іноді можна і завищити втрати, щоб попередити повторний удар. поки що факт, незвачаючи на декілька масованих обстрілів, вже майже місяць зими, а ситуація не ставала критичною. пара днів середніх відключень і все. це добре.
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