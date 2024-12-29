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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 116117118119120>
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 12:34

trololo

це працює якщо інвертор отримує інфу від БМС батареї про %% заряду (SOC)


Та ясно що отримує.
2 слова будь ласка по схемі підключення навантаження завжди через інвертор.
АВР я так розумію прибирається зі схеми?

Взагалі мені струм від резервного живлення подобається більше, ніж з промислової мережі 😅 (наче різний смак йогурту)
Суть в чому: чи то котушка індукції підсіла, чи то струм «не такий». Побачив останнім часом таку проблему: невеличка гейзерна кавоварка (теоретично вона і не повинна «прилипати» до індукції через малий діаметр дна) спочатку через раз, а зараз взагалі перестала прилипати. Напруга в мережі 215-220, начебто майже нормативна. Але проблема є.
При переході на резервне живлення, прилипає відразу, завжди, і жодного збою. Інвертор дає чесні 230В.
І от думаю, чи котушки не витягують бо втомились, чи таки параметри струму не такі.
Решта посуду як працювала, так і працює, без змін.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 19 гру, 2024 12:48, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 12:38

  trololo написав:у випадку такої сраки уявіть яка буде мережа в ці три години. не варто розраховувати на максимальний струм зарядки від мережі.

А что её представлять? В Одессе месяц назад в очередной раз на несколько дней было. Обычная сеть с обычным напряжением. И от моих добавочных пары кВт на запущенные зарядки акков ничего ей не было.

  trololo написав:так зарядка вночі іде, коли мінімальні (або їх нема) відключення і зранку ви по любому із 100% заряду

Летом было наоборот. Втирали, что потому, что солнечные электростанции дают большую долю, но не ночью. Объяснение, что ночью меньше отключают потому, что меньше потребляют, отложили до зимы. Следующее лето не за горами :)
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 12:46

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

trololo написав:
  Faceless написав:
trololo написав:[quote="5800624:Faceless"] Може і буду бавитися з нічною зарядкою, коли відключення припиняться - все одно система простоюватиме. Достатньо один автомат перемкнути вечері і вранці.


не треба нічо перемикати, пустіть все навантаження через інвертор і налаштуйте Time of Use (чи аналог який там у вас)
Якось перечитаю може щось таке і є. Я як встановив і так замахався то меню переглядати, під 100 пунктів, може й забув вже що там є


це працює якщо інвертор отримує інфу від БМС батареї про %% заряду (SOC)[/quote]Це точно є
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 12:48

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Hotab написав:trololo

це працює якщо інвертор отримує інфу від БМС батареї про %% заряду (SOC)


Та ясно що отримує.
2 слова будь ласка по схемі підключення навантаження завжди через інвертор.
АВР я так розумію прибирається зі схеми?

Взагалі мені струм від резервного живлення подобається більше, ніж з промислової мережі (наче різний смак йогурту)
Суть в чому: чи то котушка індукції підсіла, чи то струм «не такий». Побачив останнім часом таку проблему: невеличка гейзерна кавоварка (теоретично вона і не повинна «прилипати» до індукції через малий діаметр дна) спочатку через раз, а зараз взагалі перестала прилипати. Наруга в мережі 215-220, начебто майже нормативна. Але проблема є.
При переході на такою, прибирає відразу, завжди, і жодного збою. Інвертор дає чесні 230В.
І от думаю, чи котушки не витягують бо втомились, чи таки параметри струму не такі.
Решта посуду як працювала, так і працює, без змін.
Так, в мене за такою схемою і стоїть. Коли живлення є, навантаження йде байпасом через інвертор. Тільки зникає - інвертор сам перемикає на батареї.
З плюсів - перемикання дуже швидке, і економія на окремому АВР, який сам по собі недешева штучка
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 13:02

  moveton написав:Летом было наоборот. Втирали, что потому, что солнечные электростанции дают большую долю, но не ночью. Объяснение, что ночью меньше отключают потому, что меньше потребляют, отложили до зимы. Следующее лето не за горами :)


нічний тариф забезпечується атомними станціями, бо в них нема балансування і треба вночі їх чимось завантажувати, щоб ставки не гріти.
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 13:15

trololo так по факту вночі давно не вимикали. Тобто може і дійсно атомні.
Але недавно ж писали «інсайдери» з «великою кількістю ТГканалів» , про зниження навантаження на 5 з 9 блоків. Так то чи через обстріли, чи ще чогось.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 13:22

  Hotab написав:trololo так по факту вночі давно не вимикали. Тобто може і дійсно атомні.
Але недавно ж писали «інсайдери» з «великою кількістю ТГканалів» , про зниження навантаження на 5 з 9 блоків. Так то чи через обстріли, чи ще чогось.


з нашого боку нерозумно було б доповідати публічно про результати обстрілів. іноді можна і завищити втрати, щоб попередити повторний удар. поки що факт, незвачаючи на декілька масованих обстрілів, вже майже місяць зими, а ситуація не ставала критичною. пара днів середніх відключень і все. це добре.
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 14:06

ще варіант бюджетного ефективного електрохарчування ноутбука та інших низьковольтних пристроїв при блекаутах
https://fi202x.blogspot.com/2024/12/usb-pd-2.html
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 14:28

  flyman написав:ще варіант бюджетного ефективного електрохарчування ноутбука та інших низьковольтних пристроїв при блекаутах
https://fi202x.blogspot.com/2024/12/usb-pd-2.html

1А это в режиме "рабочий стол", начни шото делать и потребление взлетит до 5-6А. родной адаптер на сколько ватт? 60-90? замучаешся те гелевые аккумы 7А/ч каждые 2 часа менять. костыль, а не решение. плату охлаждать не нужно?

мои варианты,

бюджетный - купить планшет surface 3 не про

https://itc.ua/articles/obzor-plansheta ... surface-3/

с питанием 5в 5А и пассивным охлаждением. питать его обычным павербанком. или вообще не питать там своего заряда хватает на 4-5 часов. можно довесить монитор на 12в через mini DisplayPort который питать отдельно, например автомобильным аккумом. я такой монитор питал адаптером на 1А

жирный, купить станцию с PD. на моей станции есть еще выход 12 в. туда же встроены вентиляторы, заряжается она за 1 час в отличии от тех гелевых банок, и ресурс 1000. а гелевые банки через 50 циклов сдохнут.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 29 гру, 2024 14:54, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 14:42

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:ще варіант бюджетного ефективного електрохарчування ноутбука та інших низьковольтних пристроїв при блекаутах
https://fi202x.blogspot.com/2024/12/usb-pd-2.html

1А это в режиме "рабочий стол", начни шото делать и потребление взлетит до 5-6А. родной адаптер на сколько ватт? 60-90? замучаешся те гелевые аккумы 7А/ч каждые 2 часа менять. костыль, а не решение. плату охлаждать не нужно?

Які ще 5-6 А? Це ж ноутбук, а не скороварка.
Переставити АКБ в ББЖ дає плюс півтори-дві години, заміна АКБ через годину.
А 2 АКБ це +4 год. роботи ноутбука.
Використання USB PD продовжить автономну роботу за рахунок покращення ККД перетворення.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 гру, 2024 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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