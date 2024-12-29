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це працює якщо інвертор отримує інфу від БМС батареї про %% заряду (SOC)
Та ясно що отримує. 2 слова будь ласка по схемі підключення навантаження завжди через інвертор. АВР я так розумію прибирається зі схеми?
Взагалі мені струм від резервного живлення подобається більше, ніж з промислової мережі 😅 (наче різний смак йогурту) Суть в чому: чи то котушка індукції підсіла, чи то струм «не такий». Побачив останнім часом таку проблему: невеличка гейзерна кавоварка (теоретично вона і не повинна «прилипати» до індукції через малий діаметр дна) спочатку через раз, а зараз взагалі перестала прилипати. Напруга в мережі 215-220, начебто майже нормативна. Але проблема є. При переході на резервне живлення, прилипає відразу, завжди, і жодного збою. Інвертор дає чесні 230В. І от думаю, чи котушки не витягують бо втомились, чи таки параметри струму не такі. Решта посуду як працювала, так і працює, без змін.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 19 гру, 2024 12:48, всього редагувалось 2 разів.
trololo написав:у випадку такої сраки уявіть яка буде мережа в ці три години. не варто розраховувати на максимальний струм зарядки від мережі.
А что её представлять? В Одессе месяц назад в очередной раз на несколько дней было. Обычная сеть с обычным напряжением. И от моих добавочных пары кВт на запущенные зарядки акков ничего ей не было.
trololo написав:так зарядка вночі іде, коли мінімальні (або їх нема) відключення і зранку ви по любому із 100% заряду
Летом было наоборот. Втирали, что потому, что солнечные электростанции дают большую долю, но не ночью. Объяснение, что ночью меньше отключают потому, что меньше потребляют, отложили до зимы. Следующее лето не за горами
це працює якщо інвертор отримує інфу від БМС батареї про %% заряду (SOC)
Та ясно що отримує. 2 слова будь ласка по схемі підключення навантаження завжди через інвертор. АВР я так розумію прибирається зі схеми?
Взагалі мені струм від резервного живлення подобається більше, ніж з промислової мережі (наче різний смак йогурту) Суть в чому: чи то котушка індукції підсіла, чи то струм «не такий». Побачив останнім часом таку проблему: невеличка гейзерна кавоварка (теоретично вона і не повинна «прилипати» до індукції через малий діаметр дна) спочатку через раз, а зараз взагалі перестала прилипати. Наруга в мережі 215-220, начебто майже нормативна. Але проблема є. При переході на такою, прибирає відразу, завжди, і жодного збою. Інвертор дає чесні 230В. І от думаю, чи котушки не витягують бо втомились, чи таки параметри струму не такі. Решта посуду як працювала, так і працює, без змін.
Так, в мене за такою схемою і стоїть. Коли живлення є, навантаження йде байпасом через інвертор. Тільки зникає - інвертор сам перемикає на батареї. З плюсів - перемикання дуже швидке, і економія на окремому АВР, який сам по собі недешева штучка
moveton написав:Летом было наоборот. Втирали, что потому, что солнечные электростанции дают большую долю, но не ночью. Объяснение, что ночью меньше отключают потому, что меньше потребляют, отложили до зимы. Следующее лето не за горами
нічний тариф забезпечується атомними станціями, бо в них нема балансування і треба вночі їх чимось завантажувати, щоб ставки не гріти.
trololo так по факту вночі давно не вимикали. Тобто може і дійсно атомні. Але недавно ж писали «інсайдери» з «великою кількістю ТГканалів» , про зниження навантаження на 5 з 9 блоків. Так то чи через обстріли, чи ще чогось.
Hotab написав:trololo так по факту вночі давно не вимикали. Тобто може і дійсно атомні. Але недавно ж писали «інсайдери» з «великою кількістю ТГканалів» , про зниження навантаження на 5 з 9 блоків. Так то чи через обстріли, чи ще чогось.
з нашого боку нерозумно було б доповідати публічно про результати обстрілів. іноді можна і завищити втрати, щоб попередити повторний удар. поки що факт, незвачаючи на декілька масованих обстрілів, вже майже місяць зими, а ситуація не ставала критичною. пара днів середніх відключень і все. це добре.
1А это в режиме "рабочий стол", начни шото делать и потребление взлетит до 5-6А. родной адаптер на сколько ватт? 60-90? замучаешся те гелевые аккумы 7А/ч каждые 2 часа менять. костыль, а не решение. плату охлаждать не нужно?
с питанием 5в 5А и пассивным охлаждением. питать его обычным павербанком. или вообще не питать там своего заряда хватает на 4-5 часов. можно довесить монитор на 12в через mini DisplayPort который питать отдельно, например автомобильным аккумом. я такой монитор питал адаптером на 1А
жирный, купить станцию с PD. на моей станции есть еще выход 12 в. туда же встроены вентиляторы, заряжается она за 1 час в отличии от тех гелевых банок, и ресурс 1000. а гелевые банки через 50 циклов сдохнут.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 29 гру, 2024 14:54, всього редагувалось 5 разів.
1А это в режиме "рабочий стол", начни шото делать и потребление взлетит до 5-6А. родной адаптер на сколько ватт? 60-90? замучаешся те гелевые аккумы 7А/ч каждые 2 часа менять. костыль, а не решение. плату охлаждать не нужно?
Які ще 5-6 А? Це ж ноутбук, а не скороварка. Переставити АКБ в ББЖ дає плюс півтори-дві години, заміна АКБ через годину. А 2 АКБ це +4 год. роботи ноутбука. Використання USB PD продовжить автономну роботу за рахунок покращення ККД перетворення.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 гру, 2024 14:51, всього редагувалось 1 раз.