Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
с питанием 5в 5А и пассивным охлаждением. питать его обычным павербанком. или вообще не питать там своего заряда хватает на 5-6 часов. можно довесить монитор на 12в через mini DisplayPort который питать отдельно, например автомобильным аккумом. я такой монитор питал адаптером на 1А
жирный, купить станцию с PD. на моей станции есть еще выход 12 в. туда же встроены вентиляторы, заряжается она за 1 час в отличии от тех гелевых банок, и ресурс 1000. а гелевые банки через 50 циклов сдохнут.
А якщо тобі дають корпоративне обладнання, і тільки з нього мусиш працювати. Не розглядав такий варіант?
flyman написав:А якщо тобі дають корпоративне обладнання, і тільки з нього мусиш працювати. Не розглядав такий варіант?
это где такой концлагерь? на всех работах где я работал выдавали какой то ноут, но если предлагали фуфло я отказывался и пользовался своим. На последнем месте выдали НР весом 3кг и автономностью 1,5ч. У меня на тот момент был ноут весом 0,9кг и автономностью 3 часа. Написал служебку что для командировок их НР ни разу не подходит, и мне разрешили пользоваться своим.
flyman написав:Зверху класти робочу безпровідну клаву, бо кілька кнопок не реагують.
так купи на разборке рабочую клаву. она меняется без разборки ноута, с помощью ножа и пинцета. Цена вопроса 200-300 грн
flyman написав:А якщо тобі дають корпоративне обладнання, і тільки з нього мусиш працювати. Не розглядав такий варіант?
это где такой концлагерь? на всех работах где я работал выдавали какой то ноут, но если предлагали фуфло я отказывался и пользовался своим. На последнем месте выдали НР весом 3кг и автономностью 1,5ч. У меня на тот момент был ноут весом 0,9кг и автономностью 3 часа. Написал служебку что для командировок их НР ни разу не подходит, и мне разрешили пользоваться своим.
flyman написав:Зверху класти робочу безпровідну клаву, бо кілька кнопок не реагують.
так купи на разборке рабочую клаву. она меняется без разборки ноута, с помощью ножа и пинцета. Цена вопроса 200-300 грн
та ж ми знаєм, що "роль кібербезпеки трохи перебільшена"