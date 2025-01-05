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Wirująświatła написав:я хз сколько, замеряй у тебя ж есть чем. и в пике нагрузи чем то тяжёлым.
В чому зміст. Мова іде про заміну UPS на USB PD з метою покращення ефективності використання ноутбуком автономного джерела живлення.
единственное что ты обошел преобразование 12=>220 но взамен получил гемор с платой которая неизвестно как работает. Она потянет нагрузку 2-3-4А? у меня есть платы зарядных для 18650 так те что 3-4А уже с радиаторами идут и всё равно я их дополнительно охлаждаю (летом). Греются как утюги при том что преобразование там с 5в до 4,2в. 0,8в и это уже на токах от 3А проблема, карманный вентилятор не мог охладить, пришлось крутить напольный. А твоя плата не только будет заряжать акб тот что в ноуте, но и питать сам ноут. Поэтому мне интересно как она будет работать на нагрузке и будет ли греться.
Нотбук по USB PD не може "домовитися" про вищу потужність, тому і пише "повільна зарядка"! З якого дива очікувати 4А, якщо підзарядка іде на 0.5A..1А+ і гріється до рівня 30..50^C (палець можна тримати і не відчувати що тепло, але не пече)?
flyman написав:З якого дива очікувати 4А, якщо підзарядка іде на 0.5A..1А+ і
так определись, ты сгенерировал устройство для резервной подзарядки ноута? часа за 2,5- 3 оно тебе ноут зарядит хз на сколько хватит емкостей тех гелевых банок (кстати замерь с 0 до скольки % на выключенном ноуте) .. А если ты им хочешь питать полностью севший ноут, тогда вопрос хватит ли токов и какая будет температура той платы.
flyman написав:гріється до рівня 30..50^C
летом +10 добавляй. Но на малых токах греться не должно. Где то от 3А начинает.
flyman написав:З якого дива очікувати 4А, якщо підзарядка іде на 0.5A..1А+ і
так определись, ты сгенерировал устройство для резервной подзарядки ноута? часа за 2,5- 3 оно тебе ноут зарядит хз на сколько хватит емкостей тех гелевых банок (кстати замерь с 0 до скольки % на выключенном ноуте) .. А если ты им хочешь питать полностью севший ноут, тогда вопрос хватит ли токов и какая будет температура той платы.
flyman написав:гріється до рівня 30..50^C
летом +10 добавляй. Но на малых токах греться не должно. Где то от 3А начинает.
Можна поставити на тепловідвід (напр. примонтувати до якої зялізячки)
Захист від переполюсовки - Так Цей пристрій - потужний перетворювач з великими діапазонами вхідної ( 40А) та вихідної (22а) напруги та струму, потужністю 1800 Вт. Він приймає вхідну напругу від 10 В і забезпечує вихідну напругу до 90 В. Цей пристрій також має можливість регулювання як за струмом, так і за напругою, і забезпечений захистом від короткого замикання. Специфікація: Властивості модуля: неізольований підвищувальний модуль (BOOST) Вхідна напруга: DC 10V ~ 60 V (вхідна напруга 10 ~ 30 V, максимальний струм 40A; вхідна напруга 31 ~ 60 V, максимальний струм 35 A) Ток покоя: 15 мА Вихідна напруга: 12 ~ 90 В, плавно регульоване Вихідний струм: 40A Мак ( короткостроково) Діапазон постійного струму: 0,8 ~ 40 А (± 0,3 А) Захист від переполюсування входу: Так (150A MOS) Захист від короткого замикання: так (вхід 60A запобіжник) Захист від низького заряду батареї: Так (8-50 В регульований) тип самовідновлення Робоча температура: -40 ~ + 85? (температура довкілля, якщо занадто висока, будь ласка, збільште тепловиділення) Робоча частота: 150 кГц. Розмір модуля: 130 х 52 х 85 мм
A: 220VAC: Both circuits are mains power B: 220VAC: One mains power supply/One inverter C: 220VAC: One mains power supply/One UPS power supply D: Main AC 220VAC/backup DC 220VDC E: 220VAC: One line mains/One line oil generator
Кто-нибудь в курсе нафига так много? Китаец мне заявил: "в описании всё понятно". Могу предположить, что A - это вариант без деления на первичную и вторичную и подключаться будет откуда попало. D - что-то мутное с 220 В постоянного тока на вторичном входе. А чем отличаются B, C и E (в особенности B и C)? Какая реле разница кто ему 220 В переменки даёт?