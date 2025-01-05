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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 120121122123
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 18:02

  yama написав:Знаю.
Отдельно скажу что нормальная сес 30 кВт окупаеться за менее чем 5 лет .


О,продажники подтянулись :mrgreen:
А пять лет тоже продадите, или как повезет?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 18:06

  Господар Вельзевула написав:
  yama написав:Знаю.
Отдельно скажу что нормальная сес 30 кВт окупаеться за менее чем 5 лет .


О,продажники подтянулись :mrgreen:
А пять лет тоже продадите, или как повезет?

5 Років у відео вище від користувача . Якщо бавитися в 5-10 кВт то може і 15 років окупності , а 30+ кВт менше 5 років
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 19:19

  yama написав:
  Господар Вельзевула написав:
  yama написав:Знаю.
Отдельно скажу что нормальная сес 30 кВт окупаеться за менее чем 5 лет .


О,продажники подтянулись :mrgreen:
А пять лет тоже продадите, или как повезет?

5 Років у відео вище від користувача . Якщо бавитися в 5-10 кВт то може і 15 років окупності , а 30+ кВт менше 5 років

Думаю, що в питанні мова була за 5 років ЖИТТЯ.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 19:24

  moveton написав:А чем отличаются B, C и E (в особенности B и C)? Какая реле разница кто ему 220 В переменки даёт?
вы напишите автору видео пусть зафоткает свой девайс и зальет на фотохостинг. у меня есть предположения но не хочу вводить в вас в заблуждение, если они ошибочны.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 20:30

yama


вже 4 сторінки обговорюють поролон клавіатури і якусь фігню за $10 і не облом вам палцями тицяти обговорюючи $10 грубо девайс ?

Я муху по різному витравлював з форуму, він все повертається і п̶о̶з̶о̶р̶и̶т̶ь̶ ̶ф̶о̶р̶у̶м рекламує свій халамидний недоблог . Хоч ви йому скажіть..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 20:47

  Wirująświatła написав:
  moveton написав:А чем отличаются B, C и E (в особенности B и C)? Какая реле разница кто ему 220 В переменки даёт?
вы напишите автору видео пусть зафоткает свой девайс и зальет на фотохостинг. у меня есть предположения но не хочу вводить в вас в заблуждение, если они ошибочны.

А как по фото его единственного девайса что-то станет понятнее про отличия тех, что вообще есть у китайца?
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 21:39

  moveton написав:
  Wirująświatła написав:
  moveton написав:А чем отличаются B, C и E (в особенности B и C)? Какая реле разница кто ему 220 В переменки даёт?
вы напишите автору видео пусть зафоткает свой девайс и зальет на фотохостинг. у меня есть предположения но не хочу вводить в вас в заблуждение, если они ошибочны.

А как по фото его единственного девайса что-то станет понятнее про отличия тех, что вообще есть у китайца?

есть и другие варианты

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 22:00

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:
  moveton написав:
  Wirująświatła написав:[quote="5807109:moveton"]А чем отличаются B, C и E (в особенности B и C)? Какая реле разница кто ему 220 В переменки даёт?
вы напишите автору видео пусть зафоткает свой девайс и зальет на фотохостинг. у меня есть предположения но не хочу вводить в вас в заблуждение, если они ошибочны.

А как по фото его единственного девайса что-то станет понятнее про отличия тех, что вообще есть у китайца?

есть и другие варианты

[/quote]Ото мамкіни електрики щас надивляться відосів а потім спалять в кращому разі своє обладнання
Faceless
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