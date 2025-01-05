А моя не была против дырчика дедушки,который припарковали в сарае (смутно помню , какой то там Ленинградский што ли завод, типа велика Украина но с амортизатором на передней вилке , баком и мотором и дамской рамой ) после пары неудачных попыток поехать, дедушка сказал -ещё одна страта и дырчик в сарай ,я поехал...ездил все каникулы не мало лет.
шо интерсно , помню всё это как сегодня , масло в бензин , металлическая сетка воздушного фильтра..., ехал на максимуме 40 км, замеряли с мопедом Карпаты у которого был спидометр