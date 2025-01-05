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Готуємося до найгіршого,
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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 23:00

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Ото мамкіни електрики щас надивляться відосів а потім спалять в кращому разі своє обладнання
бабушка тоже была против покупки мне велосипеда, говорила я себе шею сверну.

А моя не была против дырчика дедушки,который припарковали в сарае (смутно помню , какой то там Ленинградский што ли завод, типа велика Украина но с амортизатором на передней вилке , баком и мотором :)и дамской рамой ) после пары неудачных попыток поехать, дедушка сказал -ещё одна страта и дырчик в сарай ,я поехал...ездил все каникулы не мало лет.
шо интерсно , помню всё это как сегодня , масло в бензин , металлическая сетка воздушного фильтра..., ехал на максимуме 40 км, замеряли с мопедом Карпаты у которого был спидометр
Vadim_
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