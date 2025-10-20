Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
moveton написав: в 5 с лишним раз дороже, чем во Франции.
щось слабо віриться
В смысле мало раз? Согласен. Зашёл на ENTSO-E, на который журналисты ссылаются. На 31.08.2025 в Украине МВт*ч 5500 грн, а во Франции 15.86 EUR (по курсу НБУ 48.13 - 763.34 UAH). 7.2 раза. Если с Ирландией сравнить, то почти 10 раз, но Ирландия нонче не Европа, поэтому не считается. Но я не специалист по этому сайту и не уверен, что смотрю именно "ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН". Может по этому индексу и только 5 раз было.
На самом деле это типовое явление в летние месяцы (примерно май-август). Сейчас солнца стало поменьше и цены выравнялись. В Украине, конечно, всё равно практически самая дорогая ЭЭ, но уже не такая разница с аутсайдерами. Процентов 15 всего-то.
а може порівняємо ціни для населення та бізнесу кінцеві - бо населення там платить вже 23 євроценти/кВт - так це найдешевші ціни в Європі. а чому тут на сайті світиться 15 євро/МВт - треба розібратися - але так хочеться накинути
Shaman написав:а може порівняємо ціни для населення та бізнесу кінцеві - бо населення там платить вже 23 євроценти/кВт - так це найдешевші ціни в Європі. а чому тут на сайті світиться 15 євро/МВт - треба розібратися - але так хочеться накинути
Так я, вроде, и расписал почему в августе было 15, а сейчас 91. Вот почему в Украине вроде бы тоже солнечных электростанций понатыкали и солярность вряд ли сильно меньше французской, но летом цена даже на этом уровне что-то не снижается, а в июле прошлого года даже днём 2/3 времени большинство на локальных генераторах (стоимость энергии где-то в два раза больше, чем 23 евроцента/кВтч) сидело, можно и разобраться.
moveton написав:типовое явление в летние месяцы[/url] (примерно май-август). Сейчас солнца стало поменьше и цены выравнялись. В Украине, конечно, всё равно практически самая дорогая ЭЭ, но уже не такая разница с аутсайдерами. Процентов 15 всего-то.
ну якщо так рахувати, то я поставив панелі до інвертора і з квітня по вересень в мене ціна нуль але це ж не то пальто. скільки у франції вартість кіловат години вночі в грудні місяці? 90 центів? це в скільки раз більше нічного тарифа у 2,15 грн?и
БМС інвертора JK PB2A16S20P - 110 Доларів (аліекспрес)
корпус сталевий вітчизняного виробництва - 100 доларів (олх)
замовити готові ГНУЧКІ силові кабелі для комутації (можна самому склепати але треба професійна обжимка) - 30 дол (олх)
якісний захист (запобіжник розмикач) - 20 дол (аліекспрес)
якщо вперше, то треба витратити час на відео ютубу по теоретичній частині + читання інструкції до підключення БМС, тут в кого як. я не поспішав, начитувався поки йшла доставка комірок. головне нічого не коротнути, тому всі контакти до моменту зєднань ізолюємо, інструмент теж. сама збірка в мене зайняла пару днів взагалі неспіша. другий раз думаю справився би за пів дня.
налаштування БМС - треба просто знайти готові під свої комірки і проставити значення і протокол спілкування із інвертором - теж більше читання ніж роботи.
в цілому процесс цікавий і захоплюючий, результат радує. в принципі мені на день повної батареї завжди вистачало. зарядка строго по нічному тарифу + вдень підкачка сонцем