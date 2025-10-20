|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 20 жов, 2025 11:33
так понятно что опыт надо.
я ж и спрашиваю у знатоков поэтому
подключать к сети дом с нормальным выделением мощности тоже не подарок, если далеко от сетей. и денег стоит
камин то совсем другая история, там температура куда выше, и чтоб вода случайно не закипела, надо защита от сбоев и тд
история с генератором не думаю что имеет принципиально нерешаемые проблемы.
если мы уже тут обсуждаем инверторы и тема называется «готуємось до найгіршого…», то почему бы не обсудить, реально ли сейчас при нынешних халявных ценах на аккумы и прочее оборудование выйти на полную автономность. все таки это актуально
smdtranz
1
