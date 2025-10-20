RSS
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 11:33

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

так понятно что опыт надо.
я ж и спрашиваю у знатоков поэтому

подключать к сети дом с нормальным выделением мощности тоже не подарок, если далеко от сетей. и денег стоит

камин то совсем другая история, там температура куда выше, и чтоб вода случайно не закипела, надо защита от сбоев и тд

история с генератором не думаю что имеет принципиально нерешаемые проблемы.


если мы уже тут обсуждаем инверторы и тема называется «готуємось до найгіршого…», то почему бы не обсудить, реально ли сейчас при нынешних халявных ценах на аккумы и прочее оборудование выйти на полную автономность. все таки это актуально
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 12:19

smdtranz

якщо ідею ніхто не реалізував - значить скоріше за все є технічні проблеми, вирішення яких зїсть всю економію. якщо є принципове рішення опалюватись саме електрикою, значить треба підвищувати ефективність (наприклад тепловий насос), збільшувати потужність генерації - панелі наприклад, потужність інвертора (щоб міг утилізувати всю електроенергію з генератора) та ємність акумів (щоб генчик включати раз на добу).

але надлишок панелей взимку майже нереально побороти, треба дуже великі сонячні поля які влітку буть стояти майже вхолосту (тоді треба зелений тариф і місце на ці панелі).

я опалююсь каміном, у випадку відсутності сонця дозаряджаюсь нічним тарифом, і маю відносно непогану автономність. зазвичай опалення електрикою (якщо вона не з мережі) це дорога в нікуди - простіше газ або дровяний котел.

самопальний тепловий насос (наприклад переробити кондиціонер повітря-повітря на роботу повітря-вода) дасть набагато більше ніж спроби відібрати тепло із генчика, який працює по 3 години на добу
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 12:28

  smdtranz написав:камин то совсем другая история, там температура куда выше, и чтоб вода случайно не закипела, надо


генчик буде стояти в спец підвалі? чадний газ, тарахтіння. на вулиці? при морозах порве всі ваші труби разом із радіатором гени, тому так само треба захисти, розморозки і т.д.
