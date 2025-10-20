RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 130131132133
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 18:42

  Faceless написав:
trololo написав:
  Striker написав: Точно безпечніше, ніж саморобна.


ні, точно небезпечніше. бо там NMC літій, який може горіти якщо щось піде не так
Де саме? Блюетті клянеться, що ліфепо4


файно, не знав. раніше всі невеликі станції були NMC
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6314
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2700 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 19:15

  trololo написав:коллеги цікавились математекою збірки LiFePo4 батареї

самі комірки, треба 16 шт приблизно такі
https://www.nkon.nl/novat/envision-ess- ... grade.html
720 євро + доставка НП в районі 100 евро (4 посилки)

БМС інвертора JK PB2A16S20P - 110 Доларів (аліекспрес)

корпус сталевий вітчизняного виробництва - 100 доларів (олх)

замовити готові ГНУЧКІ силові кабелі для комутації (можна самому склепати але треба професійна обжимка) - 30 дол (олх)

якісний захист (запобіжник розмикач) - 20 дол (аліекспрес)

текстоліт для прокладок між комірками (20 дол) олх. але це може і лишнє, кажуть є якись дешевий ізоляційний картон

якщо вперше, то треба витратити час на відео ютубу по теоретичній частині + читання інструкції до підключення БМС, тут в кого як. я не поспішав, начитувався поки йшла доставка комірок. головне нічого не коротнути, тому всі контакти до моменту зєднань ізолюємо, інструмент теж. сама збірка в мене зайняла пару днів взагалі неспіша. другий раз думаю справився би за пів дня.

налаштування БМС - треба просто знайти готові під свої комірки і проставити значення і протокол спілкування із інвертором - теж більше читання ніж роботи.

в цілому процесс цікавий і захоплюючий, результат радує. в принципі мені на день повної батареї завжди вистачало. зарядка строго по нічному тарифу + вдень підкачка сонцем


Якщо вже є SUN-6K-SG03LP1-EU, така збірка з інвертором буде працювати коректно?
Те, що він видає максимум 6 кВт - не проблема. Мене велика батарея цікавить в контексті великої ємкості, а не потужності.
Hotab
 
Повідомлень: 16828
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2520 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 19:31

  moveton написав:От станции - это от акков. Но не подключить и посмотреть потребление в течение пары минут (кстати, если он no frost, то при размораживании конденсатора он все 700 Вт жрёт), а посмотреть за сколько времени он ту станцию высадит.

Від аків, від чого ж ще, я тут тільки за них і пишу. Я вже 2 роки користуюсь, вже багато разів включав холодильник, але більше доби не було, щоб світла не було. Одної тільки станції 1229 Вт*год вистачає майже на добу для холодильника. Споживання я вже написав, неважко порахувати, холодильник звичайний.
  Faceless написав:А як ви включаєте резерв? Перемикаєте черер подовжувачі, чи завели в щиток і там поставили ручний ввод резерву, чи вилка-вилка?

Через подовжувачі, станції великі обидві на кухні, мені так зручно. Маленьку станцію можна включати через вилка-вилка для верхнього світла і онушки з wi-fi, всього то вимкнути всі автомати.
  trololo написав:ні, точно небезпечніше. бо там NMC літій, який може горіти якщо щось піде не так

В мене всі станції LiFePO4.
  Faceless написав:Ну в мене 5кВт*год на 16 годин блекауту не вистачило. І це звісно без бойлера, плити, кондиціонерів, але з усім іншим - холодильник, мікрохвильова, чайник, освітлення, інші прилади, що потрібні. Ну в звісно робоче місце.
Інтернет має окремий ДБЖ.

Комусь і 10кВт буде мало. У вас може велика сім'я, більше споживання через це, і робоче місце мені непотрібно, коли немає світла. Для базових потреб вистачає і того, що в мене є. У когось і того немає.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3281
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3679 раз.
Подякували: 5918 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
  #<1 ... 130131132133
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.