Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Готуємося до найгіршого,

сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

тему Відповісти

на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 132133134135 Додано: Пон 20 жов, 2025 22:58 Я, електрик з досвідом, не дуже розумію до чого ваш пусковий струм) На споживання він не впливає. Тільки якщо інвертор слабкий, то виб'є через перенавантаження і не запуститься. Striker

Форумчанин року Повідомлень: 3285 З нами з: 15.02.20 Подякував: 3679 раз. Подякували: 5919 раз. Профіль 38 20 38 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 жов, 2025 23:09 Striker написав: Я, електрик з досвідом, не дуже розумію до чого ваш пусковий струм) На споживання він не впливає. Тільки якщо інвертор слабкий, то виб'є через перенавантаження і не запуститься. Я, електрик з досвідом, не дуже розумію до чого ваш пусковий струм) На споживання він не впливає. Тільки якщо інвертор слабкий, то виб'є через перенавантаження і не запуститься.

То Вадік як завжди не зрозумів про що говорять.

Але пусковий струм таки буде. Просто якщо номінальне споживання компресора 100-180Вт , то пусковий х3 ні на що не вплине. Все запуститься від блуеттті)

Ну а те про що згадав трололо: після вимкнення з розетки не рекомендовано зразу вставляти. Бо там пускові можуть бути і вищі через тиск в системі. Дати постояти кілька хвилин То Вадік як завжди не зрозумів про що говорять.Але пусковий струм таки буде. Просто якщо номінальне споживання компресора 100-180Вт , то пусковий х3 ні на що не вплине. Все запуститься від блуеттті)Ну а те про що згадав трололо: після вимкнення з розетки не рекомендовано зразу вставляти. Бо там пускові можуть бути і вищі через тиск в системі. Дати постояти кілька хвилин Hotab Повідомлень: 16832 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2521 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 жов, 2025 23:23 Hotab написав: То Вадік як завжди не зрозумів про що говорять.

Але пусковий струм таки буде. Просто якщо номінальне споживання компресора 100-180Вт , то пусковий х3 ні на що не вплине. Все запуститься від блуеттті)

Ну а те про що згадав трололо: після вимкнення з розетки не рекомендовано зразу вставляти. Бо там пускові можуть бути і вищі через тиск в системі. Дати постояти кілька хвилин То Вадік як завжди не зрозумів про що говорять.Але пусковий струм таки буде. Просто якщо номінальне споживання компресора 100-180Вт , то пусковий х3 ні на що не вплине. Все запуститься від блуеттті)Ну а те про що згадав трололо: після вимкнення з розетки не рекомендовано зразу вставляти. Бо там пускові можуть бути і вищі через тиск в системі. Дати постояти кілька хвилин

Насправді там пускові струми навіть не х3, а більше. Наприклад, в мене мала станція з розетками номіналом 500 Вт не запускає цей холодильник, який в роботі споживає 100-115 Вт. Щось мені здається, що там ближче до асинхронного двигуна, де 6 Iн і більше.

І так, по дефолту для будь-якого компресора ставиться затримка 180 сек для повторного включення, це написано в будь-якому мануалі до будь-якого реле напруги, де виставляється час затримки, так і час НЕспрацювання реле (1-3 сек), щоб у вас не вибивало реле при кожному пуску пилососа. Насправді там пускові струми навіть не х3, а більше. Наприклад, в мене мала станція з розетками номіналом 500 Вт не запускає цей холодильник, який в роботі споживає 100-115 Вт. Щось мені здається, що там ближче до асинхронного двигуна, де 6 Iн і більше.І так, по дефолту для будь-якого компресора ставиться затримка 180 сек для повторного включення, це написано в будь-якому мануалі до будь-якого реле напруги, де виставляється час затримки, так і час НЕспрацювання реле (1-3 сек), щоб у вас не вибивало реле при кожному пуску пилососа. Striker

Форумчанин року Повідомлень: 3285 З нами з: 15.02.20 Подякував: 3679 раз. Подякували: 5919 раз. Профіль 38 20 38 ВідповістиЦитата #<1 ... 132133134135 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_