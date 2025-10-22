|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Додано: Пон 20 жов, 2025 22:58
Я, електрик з досвідом, не дуже розумію до чого ваш пусковий струм) На споживання він не впливає. Тільки якщо інвертор слабкий, то виб'є через перенавантаження і не запуститься.
Додано: Пон 20 жов, 2025 23:09
Striker написав:
Я, електрик з досвідом, не дуже розумію до чого ваш пусковий струм) На споживання він не впливає. Тільки якщо інвертор слабкий, то виб'є через перенавантаження і не запуститься.
То Вадік як завжди не зрозумів про що говорять.
Але пусковий струм таки буде. Просто якщо номінальне споживання компресора 100-180Вт , то пусковий х3 ні на що не вплине. Все запуститься від блуеттті)
Ну а те про що згадав трололо: після вимкнення з розетки не рекомендовано зразу вставляти. Бо там пускові можуть бути і вищі через тиск в системі. Дати постояти кілька хвилин
Додано: Пон 20 жов, 2025 23:23
Hotab написав:
То Вадік як завжди не зрозумів про що говорять.
Але пусковий струм таки буде. Просто якщо номінальне споживання компресора 100-180Вт , то пусковий х3 ні на що не вплине. Все запуститься від блуеттті)
Ну а те про що згадав трололо: після вимкнення з розетки не рекомендовано зразу вставляти. Бо там пускові можуть бути і вищі через тиск в системі. Дати постояти кілька хвилин
Насправді там пускові струми навіть не х3, а більше. Наприклад, в мене мала станція з розетками номіналом 500 Вт не запускає цей холодильник, який в роботі споживає 100-115 Вт. Щось мені здається, що там ближче до асинхронного двигуна, де 6 Iн і більше.
І так, по дефолту для будь-якого компресора ставиться затримка 180 сек для повторного включення, це написано в будь-якому мануалі до будь-якого реле напруги, де виставляється час затримки, так і час НЕспрацювання реле (1-3 сек), щоб у вас не вибивало реле при кожному пуску пилососа.
Додано: Вів 21 жов, 2025 13:26
Striker написав:
Я, електрик з досвідом, не дуже розумію до чого ваш пусковий струм) На споживання він не впливає. Тільки якщо інвертор слабкий, то виб'є через перенавантаження і не запуститься.
якщо інвертор дешман, то може і дуба врізати від таких запусків.
Отопление отменяется?
Додано: Сер 22 жов, 2025 06:25
Бетон написав:
Отопление отменяется?
еще есть ТЕЦ
Бетон написав:
Отопление отменяется?
нароТ, який проголосував за "вайни нє будєт" в 2019, може і повинен жити без опалення.
На холоді краще думається.
Українська псевдоїліта повинна зрозуміти:
або пахота для всіх, власні ракети і БПЛА і замороження конфлікту,
або подальший дерибан, перекладання плитки, ремонт доріг і капітуляція.
Я навіть знаю, що саме оберуть уро.ди
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 22 жов, 2025 08:23, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 22 жов, 2025 06:49
Бетон написав:
Отопление отменяется?
Електропростирадло коштує 2-3 тисячі гривень і споживає 60 вт. Навіть від 1-2 квтгод Блуеті вистачить заживити і спати міцно всю ніч.
Додано: Сер 22 жов, 2025 08:17
Hotab написав: Бетон написав:
Отопление отменяется?
Електропростирадло коштує 2-3 тисячі гривень і споживає 60 вт. Навіть від 1-2 квтгод Блуеті вистачить заживити і спати міцно всю ніч.
А якщо розбити палатку в кімнаті і залізти у спальний мішок, то можна "надихати" достатньо тепла.
Додано: Сер 22 жов, 2025 08:41
Мизантрóп написав: Бетон написав:
Отопление отменяется?
еще есть ТЕЦ
Воды нет, э.э. нет.
ТЕЦ разбили, я так понимаю.
А чем одеяла греть? Пальчиковыми батарейками?
