Фізику не обдуриш
Щоб передати в хату 1 кВт тепла,треба все одно спалити 1 кВт год енергії. А через масло, чи кераміку.. не важливо
|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:39
Фізику не обдуриш
Щоб передати в хату 1 кВт тепла,треба все одно спалити 1 кВт год енергії. А через масло, чи кераміку.. не важливо
Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:39
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обігрівач від екофлоу чи інвертора це щось на рівні маразму.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:41
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Ну керамічні дійсно одні з найефективніших по описам, хоча здавалося б куди там може ще йти енергія:)
З плюсів - малогабаритні, типу пластини, можна на стіну повісити (правда, досить важкі)
Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:42
Faceless
Ну у вас запас енергії 10 квтгод на борту, кондиціонеру можна нарізати пару квтгод . І закачати 6 кВт тепла в хату
Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:47
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Вже був блекаут 16 годин, саме на такі перспективи (до доби) і ставив, то це впритик буде і без кондиціонера на довгі відключення. Завжди можна просто тепліше вдягнутися. Я і при 12 градусах в хаті якось жив і нічого
У нас власна котельня у будинку, у якої є генератор, я більше на це розраховую.
Доречі, за замовчуванням стоїть вимкнення на 20% заряду батареї, можна трохи понизити, але в нуль все одно краще не розряджати, тож 10 кВт*год це в реальності 8-9 доступних
Додано: П'ят 07 лис, 2025 11:26
Додано: П'ят 07 лис, 2025 11:34
опалення на батарейках (без величезного сонячного поля для зими) - гибле діло на сьогодні. вони повинні для цього ще подешевшати хоча б вдвічі. або повинна вирости ефективність роботи панелей взимку (але хмари не обдуриш). плюс треба тепловий насос якийсь для збільшення ефективності використання електроенергії - із конячими цінами та ломучі. також бажано мати добре утеплення та ПВУ із рекуперацією. зменшуємо тепловтрати, оптимізуємо генерацію та накопичення (та ж тепла пілога може працювати в якості величезного буфера, який наприклад швидко нагрівається газовим котлом за 4 години світла в день.
Додано: Суб 08 лис, 2025 13:12
Та тре просто ставить такі котли, які не зависять внутрі себе од елєктріки, проектірувать адекватну систему пасивного кругообігу теплоносія по хаті, і в паралель до газового котла також як резерв поставити твердопаливний (для дрів) - і тоді байдуже і на відімкнення світла, і на відімкнення газу))
Ех, понакупляли всі розумних котлів, а тепер купляють генератори для їх запуску)))
Раньче ж всі котли були адекватні - без елєктроніки. Датчики СО - надійні, механічні (внутрі котла, його неможливо запустити, якщо тяги нема). І все працює.
Зарядна станція - лише для світла, за декілька тисяч грн (без бойлера, холодільніка і так дальші) - і вообше не турбуєшся, є там світло й газ, чи нє.
Додано: Суб 08 лис, 2025 13:32
котел не може бути ефективним без насосу, гравітаційні СО це вчорашній день. але забезпечити бесперебойним постачанням котел на викопному паливі це не складно і не накладно. а електричний - беззмістовно
Додано: Суб 08 лис, 2025 14:21
)))
"Вчорашній день" - бо так маркетологи сказали?
В мене успішно працюють саме пасивні. Ну, насос теж врубили років 15 тому в систему, але по паралельній схемі, просто щоб був. Але елементарно можна переключитись на пасивну схему, якщо нема світла. Втім, як показала практика, реальної потреби в тому насосі і немає, тож він і не вмикається - постійно і успішно опалення працює саме на пасиві.
І в майбутніх будинках обов'язково буду закладати пасивну схему, а також - обов'язково котел без електроніки всередині. Підпал - ручний або п'єзоелементом, термодатчик і чадного газу (СО) - механічні, внутрі котла комплектні (ну без них не випускаються просто котли).
Єдина проблема наразі - це, напевно, знайти нормальні котли - бо зараз, схоже, дуже мала пропозиція адекватних (шоб без електроніки). Але думаю, все ж якщо поставити таку собі задачу, то знайти можна.
|