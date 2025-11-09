Faceless
Так, бачу. Але повне відновлення батареї забере 2-3 години без насильства над нею. І вони є . Тому поки що з цими даними (ємність станції і такий графік) пережити можна. Якби не гірше
Додано: Суб 08 лис, 2025 19:49
Додано: Суб 08 лис, 2025 20:04
От максимально холодна вода і надходить самотіком. Перевірено на практиці: при увімкненому насосі в обратці йде тепленька, на пасиві - дійсно холодна. А я ще й поясню, чому так: бо гаряча вода самотоком виходить з котла і витискає холодну із труб назад в котел. Але робить це не так швидко, як насос, тому вода найповніше віддає тепло в хату, а аж потім вертає в котел.
Втім, саме застоювання води в мережі ніколи не відбувається, бо її витискає тепла, яку витискає ще гарячіша, яка йде з котла. Теплоносій постійно в русі в пасивній системі.
А? Який контролер? Я ж пояснюю - в мене котел повністю без електроніки, все аналогове внутрі. Повітря подається, пардон за тавтологію, з повітря - яка ще така додаткова система подачі повітря? Газові колонки колись бачили? Оце такий же і котел.
Проблема тепер - знайти такі котли без електроніки. Хто підкаже, де шукати? Це був якийсь український виробник.
Про датчик СО - це маю ввиду той, що встановляний у самому котлі. Якщо тяги нема, він автоматично гасе котел.
Омг... Ну з газовим котлом такого ніколи не відбудеться, бо там же термостат стоїть: на яку температуру виставив - до якої воду і гріє, а після того полум'я гасне, лишається тільки фітіль. Тобто якщо навіть забути відкрити контур на хату, в котлі нагріється до заданого рівня, і потухне, лишиться фітіль. Температура впаде нижче - увімкнеться знов. Повністю механічна і електронезалежна система.
Дров'яним котлом (який паралельно підключений) звісно, можна розкочегарити і там до 70 градусів... Але до 90 ніколи не вдавалось ні на пасиві, ні на насосі - все ефективно йде в хату (звісно, якщо не перекрити пасив та на активній гілці вимкнути насос, і почати кочегарити дров'яним).
А на газовому термостат виставляний на 40-45 градусів на виході. Якщо взимку не вистачає - можна підняти до 50. Це температура теплоносія в радіаторі котла. Більш ніж достатньо. В хаті 18-20 градусів.
Ну тобто якщо по-дурному спроектувати контур опалення - то, звісно, текти само нічого не буде. Але якщо все адекватно закласти, то все абсолютно чудово працює. І, що нині актуально - повністю електронезалежно. Саме тому тільки таку систему і розглядаю на майбутнє, в новий будинок.
Головне зараз - де нині знайти котли без електроніки. Де виставив термостат, запалив газ і забув. Реально забув. Коли треба, саме підпалює і горить, коли треба - тухне. Запалив восени, потушив навесні. Кайфую від поточного котла, але де взяти ще таких.
Додано: Суб 08 лис, 2025 20:45
Додано: Суб 08 лис, 2025 23:07
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Додано: Суб 08 лис, 2025 23:48
добре коли є газ, але є він не у всіх. теплу підлогу можна гріти вже від 28-30 градусів подачі, гравітаційній треба висока температура, товсті та криві труби, великі радіатори. це як камін сучасний і дідова грубка.
забезпечення живлення насоса це не проблема, і не причина відмовлятися від низькотемпературної теплої підлоги
Додано: Нед 09 лис, 2025 09:29
Ну не сказав би, що 40 градусів - це висока температура, але все інше саме так і є. І цілком підходить.
Ок, якщо з насосом питання лише в заживленні там до 100 Вт потужності (ну і пусковий х3), то про що йдеться в розмовах, де люди там купляють системи по кілька кВт, щоб при відсутності е/е запустити чи підтримувати роботу котла? Мені треба, якщо вже і зі 100Вт насосом, але щоб сам котел був електронезалежний. Такі є? Поділіться, будь-ласка.
