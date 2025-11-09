RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 15:42

  Faceless написав:Докупив якраз недавно


Как говорится, кинжал хорош для того, у кого он есть.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 15:44

  Faceless написав:
Hotab написав:Faceless
Ну у вас запас енергії 10 квтгод на борту, кондиціонеру можна нарізати пару квтгод . І закачати 6 кВт тепла в хату
Вже був блекаут 16 годин, саме на такі перспективи (до доби) і ставив, то це впритик буде і без кондиціонера на довгі відключення. Завжди можна просто тепліше вдягнутися. Я і при 12 градусах в хаті якось жив і нічого :)
У нас власна котельня у будинку, у якої є генератор, я більше на це розраховую.
Доречі, за замовчуванням стоїть вимкнення на 20% заряду батареї, можна трохи понизити, але в нуль все одно краще не розряджати, тож 10 кВт*год це в реальності 8-9 доступних

У вас гібридний сонячний інвертор + набір АКБ? Якщо не секрет, то яка напруга АКБ і інвертора, потужність, який шум при навантаженні 1.5-2 кВт і при зарядці? За скільки заряджаються акуми умовно від 20% до 100? Думаю може зібрати резерв до своїх зарядних станцій.
Striker
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 16:41

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Striker написав:
  Faceless написав:
Hotab написав:Faceless
Ну у вас запас енергії 10 квтгод на борту, кондиціонеру можна нарізати пару квтгод . І закачати 6 кВт тепла в хату
Вже був блекаут 16 годин, саме на такі перспективи (до доби) і ставив, то це впритик буде і без кондиціонера на довгі відключення. Завжди можна просто тепліше вдягнутися. Я і при 12 градусах в хаті якось жив і нічого :)
У нас власна котельня у будинку, у якої є генератор, я більше на це розраховую.
Доречі, за замовчуванням стоїть вимкнення на 20% заряду батареї, можна трохи понизити, але в нуль все одно краще не розряджати, тож 10 кВт*год це в реальності 8-9 доступних

У вас гібридний сонячний інвертор + набір АКБ? Якщо не секрет, то яка напруга АКБ і інвертора, потужність, який шум при навантаженні 1.5-2 кВт і при зарядці? За скільки заряджаються акуми умовно від 20% до 100? Думаю може зібрати резерв до своїх зарядних станцій.
Так, гібридний інвертор і акб. Батареї номіналом 48в, інвертор видає до 5кВт. При навантаженні шум буде помітний, треба окреме приміщення, щоб не заважало (в мене так і стоїть, тому не чутно).
Струм заряду підтримує до 100А, в мене стоїть поки 50. За пару годин точно зарядить якщо на максимальний струм.
Faceless
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 16:48

  Striker написав:У вас гібридний сонячний інвертор + набір АКБ? Якщо не секрет, то яка напруга АКБ і інвертора, потужність, який шум при навантаженні 1.5-2 кВт і при зарядці? За скільки заряджаються акуми умовно від 20% до 100? Думаю може зібрати резерв до своїх зарядних станцій.


Погуглите Deya, а то вские рукоблудные иногда взрываются. В ытам дом собирались покупать, бабки есть. За 3-5 тык можно собрать нормальный аппарат, а если бы купили дом, поставили печь-камин, дизеляку, запас топлива и брикетов, скважину- то взирали бы на происходящее с некой долей интереса, не более.
Лучше- не будет. При нашей жизни, по крайней мере.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 17:13

Господар Вельзевула
Ні, ніяких будинків в Дніпрі, тільки оренда. Вже наступного року імовірно будемо релокейтитись в сторону західних областей.
Striker
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 17:27

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Господар Вельзевула написав:а если бы купили дом, поставили печь-камин, дизеляку, запас топлива и брикетов, скважину- то взирали бы на происходящее с некой долей интереса, не более.

живу в доме
есть скважина, инвертор + 3 батарейки по 5кВт
есть газовая плита от баллона
есть ТК(мозги/турбинка/3 насоса) жрут до 200вт/час
есть ЭК когда есть ээ и нужно локально подогреть типа ТП с зимним тарифом
думал поставить ТН воздух-теплоноситель но зажлобил 200к)
есть камин ну это чтобы по настроению вискаря попить зимним вечером)
для варианта когда постучат 3 всадника апокалипсиса есть легкий ген на 2.4кВт

но не могу сказать что...
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 17:39

Прохожий

но не могу сказать что...



Господарю мабуть просто все рівно хоч красні, хоч білі.

По сабжу:
Класикою (для квартири) вважається інвертор Deye sun 6k . Нема вентиляторів зовсім, повна тиша, є можливість законектити генератор, батарей можна кинути від 1* 5квт (Deye pro-b 5.1 ) до… (багато) , а оптимально мабуть 15 квтгод (Deye rw-f16).
В будинок може треба інвертор і більший, хоча більшість питань закриє і 6-ка.

З плюсів є (крім основного) ще і smart-load. Йому можна задати умови, коли дозволено живити споживачів, при якому заряді , чи при наявності/відсутності зовнішньої мережі. Або при наявності чи відсутності сонця (якщо є панелі).


Сам інвертор має вбудований АВР (тобто його нема потреби докуплювати) , він сам визначає , що мережа grid зникла, і автоматично і без паузи перемикає живлення на аккуми . Робить це безшумно, на відміну від АВР.
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 18:00

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Hotab написав:Сам інвертор має вбудований АВР (тобто його нема потреби докуплювати) , він сам визначає , що мережа grid зникла, і автоматично і без паузи перемикає живлення на аккуми . Робить це безшумно, на відміну від АВР.

Це ніби всі гібридні вміють
Так, Дея хороший варіант для квартири, бо пасивне охолодження. Зекономити можна, якщо є окреме приміщення для інвертора, інакше в квартирі жити неможливо буде
Faceless
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 18:09

Faceless
Не цікавились питанням більш якісного віддаленого контролю?
Про що мова?
Сервер (в моєму випадку Deye Cloud) приймає від інвертора інформацію лише 1 раз на 6-7 хвилин. Зрозуміло, що глянувши з додатка стан мережі/інвертора, отримуєш трохи застарілу інфо.
Що можна зробити з мінімальним вкладеннями для віддаленого контролю?
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 18:14

  Прохожий написав:но не могу сказать что...


Что будет, то будет, пока посидим с комфортом, оплаченным своим баблом. Ну а ляжет энергетика на годы- ну выеду, дальше шо? Шо мне тут, слезы лить или с картонкой выйти, " мир любою циною" ? :mrgreen:
Хотя если ляжет наглухо, и в морозы- может старики и повыходят, тоже зрелище. Ни за границу выпустить, как 18-22, ни мобилизовать.
Как им рты зарыть? Вот тут интересно будет.
В целом любому человеку с мозгами понятно, что действительно серьезные проблемы с энергетикой, на месяцы, в морозы- запустят какие-то процессы. Как минимум будут ставить буржуйки в квартирах и рубать парки на дрова, по крайней мере в Армении в начале 90-ых.
Господар Вельзевула
