|
|
|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 09 лис, 2025 18:22
Господар Вельзевула написав: Прохожий написав:
но не могу сказать что
...
Что будет, то будет, пока посидим с комфортом, оплаченным своим баблом. Ну а ляжет энергетика на годы- ну выеду, дальше шо? Шо мне тут, слезы лить или с картонкой выйти, " мир любою циною" ?
Хотя если ляжет наглухо, и в морозы- может старики и повыходят, тоже зрелище. Ни за границу выпустить, как 18-22, ни мобилизовать.
Как им рты зарыть? Вот тут интересно будет.
В целом любому человеку с мозгами понятно, что действительно серьезные проблемы с энергетикой, на месяцы, в морозы- запустят какие-то процессы. Как минимум будут ставить буржуйки в квартирах и рубать парки на дрова, по крайней мере в Армении в начале 90-ых
.
зачем так далеко ходить?
Тбилиси осень/зима 2008, во дворах многоэтажек жгли костры и готовили еду, запах "русского мира" не меняется...но...Бандерлогу с тематической военной ветки заходит...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14200
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 1455 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 09 лис, 2025 18:36
Прохожий написав: Господар Вельзевула написав:
а если бы купили дом, поставили печь-камин, дизеляку, запас топлива и брикетов, скважину- то взирали бы на происходящее с некой долей интереса, не более
.
живу в доме
есть скважина, инвертор + 3 батарейки по 5кВт
есть газовая плита от баллона
есть ТК(мозги/турбинка/3 насоса) жрут до 200вт/час
есть ЭК когда есть ээ и нужно локально подогреть типа ТП с зимним тарифом
думал поставить ТН воздух-теплоноситель но зажлобил 200к)
есть камин ну это чтобы по настроению вискаря попить зимним вечером)
для варианта когда постучат 3 всадника апокалипсиса есть легкий ген на 2.4кВт
но не могу сказать что
...
А якщо "всадники" будуть не апокаліпсису, а трохи інші (схожі)?
Важкий кольт краще легкого гени.
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 745
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 09 лис, 2025 18:40
alibob написав:
А якщо "всадники" будуть не апокаліпсису, а трохи інші (схожі)?
есть две официальных помпы
автоматического нет, но как говорится если что то могу применить)
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14200
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 1455 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 09 лис, 2025 18:52
Hotab написав:Faceless
Не цікавились питанням більш якісного віддаленого контролю?
Про що мова?
Сервер (в моєму випадку Deye Cloud) приймає від інвертора інформацію лише 1 раз на 6-7 хвилин. Зрозуміло, що глянувши з додатка стан мережі/інвертора, отримуєш трохи застарілу інфо.
Що можна зробити з мінімальним вкладеннями для віддаленого контролю?
Не бачу для себе сенсу. Мені він потрібен виключно коли я вдома:)
Для іншого є самописний бот і всілякі датчики в мережі розумного будинку
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36927
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8267 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 09 лис, 2025 21:48
Завтра вдень на 8 (суцільних) год відключення згідно графіка. Мабуть рекорд. Аварійно було і більше, але це план . І таке вперше
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17118
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2532 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Нед 09 лис, 2025 21:58
Hotab написав:
Завтра вдень на 8 (суцільних) год відключення згідно графіка. Мабуть рекорд. Аварійно було і більше, але це план . І таке вперше
А оно реально тот график выполняется? Его вводили в прошлом году, как график обязательных отключений в дополнении к ниочёмному графику возможных на 16 часов в сутки в общей сложности. Помню, что тогда действительно, как в нём чёрная зона, так действительно рубили. Но сейчас, по крайней мере в моей местности, он выполняется гораздо хуже.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6163
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Нед 09 лис, 2025 22:00
moveton написав: Hotab написав:
Завтра вдень на 8 (суцільних) год відключення згідно графіка. Мабуть рекорд. Аварійно було і більше, але це план . І таке вперше
А оно реально тот график выполняется? Его вводили в прошлом году, как график обязательных отключений в дополнении к ниочёмному графику возможных на 16 часов в сутки в общей сложности. Помню, что тогда действительно, как в нём чёрная зона, так действительно рубили. Но сейчас, по крайней мере в моей местности, он выполняется гораздо хуже.
Сьогодні і вчора здається повністю співпало
До цього було фактично краще ніж в графіку
Upd: в 22 не вимкнули. Хоча мали згідно плану
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17118
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2532 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Сер 12 лис, 2025 13:33
Приветствую всех.
Стал вопрос ребром с этими отключениями света, сижу ищу зарядную станцию в квартиру,не разбираюсь вообще в них,есть кто разбираеться и может посоветовать подобрать для квартиры,под мой бюджет,ну и чтоб качество было на уровне,не шлак какой-то. Спасибо наперед
-
garik777
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 12.11.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:27
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6330
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 438 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:41
garik777 написав:
Приветствую всех.
Стал вопрос ребром с этими отключениями света, сижу ищу зарядную станцию в квартиру,не разбираюсь вообще в них,есть кто разбираеться и может посоветовать подобрать для квартиры,под мой бюджет,ну и чтоб качество было на уровне,не шлак какой-то. Спасибо наперед
Привет, друг!
Есть желание купить яркое эмоциональное авто желательно в вышеуказанном кузове (Это будет вторая машина в семье) не слишком старое, и с хорошей динамикой. Очень нравятся маслкары, так же присматривал Ауди ТТ, БМВ 4, Финик ку 60 рассматривал, говорят они гораздо интересней в езде чем Камаро, Мустанг, Челенджер
На чем посоветуешь остановить выбор?
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 1058
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|