Додано: Суб 15 лис, 2025 21:51

Продав свій Anker 535 за 14.3к, бо толку від нього було небагато, включав від нього тільки світло і інтернет. Ще заряджав гаджети і акуми на ліхтарі, але то таке. Думаю взяти такий акум і зарядку на випадок, якщо світла не буде більше доби, щоб дозаряджати від нього станції через вхід сонячних панелей. Так вже на 2 доби вистачить.Думаю, що це краще, ніж витрачати ще мінімум 10к на свистопердящий гібридний інвертор, тим паче, що на орендній хаті орендодавець не оцінить, якщо стіни будуть в дюбелях. Втрати навіть 20% при зарядці з одного акуму до іншого - це дрібниця, тим паче, що не так часто буду його використовувати. Навіть якщо світло включать на 2 години за добу, то цього вистачить на повну зарядку станцій.Ще поставлю 3-позиційний перемикач в щиток, щоб швидко переключатися. Ще один автомат вимикати, щоб розривати нуль від стояка. Бойлер через окремий автомат від мережі і нерозривний нуль, щоб одразу вмикався при ввімкненні світла.