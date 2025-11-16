RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 01:50

  moveton написав:
  UA написав:Мене всеж таки цікавить БУ комірки LiFePO4 (які в більшості українців) працють? чи не дуже?

Не понятен вопрос. Любой аккум после первого же подключения к чему-то ставится б/у. Работает. С возрастом и количеством проделанных циклов, разумеется, ёмкость падает. Может и совсем банка из строя выйти. Я так одну говносборку уже выкинул. С какой скоростью идёт ухудшение зависит от качества банки. Я не знаю какого они качества у большинства.

А ремонт зарядных станций - это вообще не про аккумы должно бы быть. Хотя может у него и услуга замены акка есть и так популярна, чтобы квартиру покупать. Но зарядная станция - это частный случай UPS, а раньше мастера по их ремонту не так, чтобы олигархически зарабатывали.

Більшість прямокутний LiFePO4 комірок в Україні це глибоке БУ десь 2015-2018 років випуску яке зняли з парохода чи літака відправили в Китай на утилізацію, де перепакували в яскраву сині плівку, приварили точечною сваркою нові шпильки для болтів та продали.
В зарядній станції може вилитіти запчастина за 50 центів, а за ремонт візьмуть половину вартості станції, це якщо клієнт гарно кланявся перед майстром і згоден почекати в черзі пару місяців.
