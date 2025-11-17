Так отож.
|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 17 лис, 2025 12:21
Додано: Пон 17 лис, 2025 12:23
UA
я купляв комірки і на алі 105А (явний репак), і на нконі (чесно озвучений низький грейд). і збирав батки. не супер спец, але і не теоретик. сам чіпляв Deye (важкий падло) і налаштовував жеку (якщо ви в курсі шо за тіп )
Додано: Пон 17 лис, 2025 12:32
більшість ліферів призматиків ємності 280А і вище, які є в Україні це не БУ. цей форм фактор не ставили на китайські електро автобуси, можна не переживати.
боятись треба NMC, ліферів в пакетах, пакетів в цілому, циліндричних форматів, а також нестантартних призматиків невеликих ємностей.
та і в цілому якщо брати хімію LiFePo4 то там ресурс навіть в найгірших 2000-3000 циклів (повторюсь рік це 100-150 циклів) з головою. а новіші ліфери взагалі неубиваємі - по 8000 циклів заявлено до втрати 20% від ємності (тобто залишок 80% через 10-15 років гарантується)
Востаннє редагувалось trololo в Пон 17 лис, 2025 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 17 лис, 2025 12:54
подивився. неправда. розрахунки клоунські. інвертор якийсь типу powMR (це таке гмно що там може бути все що завгодно, але споживання 50 вт в годину без нагрузку для *г**** повпомера - це єдина правдива інфа на весь ролик. але він згорить швидше якщо буде 24/7 підключений.
чел має сонячний мппт контролер окремо від гібридника- навіщо? рівняє тепле із мягким постійно. дурачок. а може спецом такий клікбейт.
а і ще інфа про яку він промовчав - дешман говноінвертори гудять так, що жити з таким в хаті неможливо в принципі.
Додано: Пон 17 лис, 2025 13:03
В курсі. Двое людей в гаражі проводку лудили, обжимали все скручували.
Потім перейшов на готові лед світильники з 50 циклами заряду.
Ринок в тисячу разів більший, ніж стаціонарні потужні системи.
|