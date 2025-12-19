|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 04:37
moveton написав:
Тут только термин "надовго" нужно уточнять. Потому, что 230-250 Вт этот ящик разрядят часов за 6-7. Для справки: вся Одесская область на этой неделе непринуждённо имела 3-4 суток непрерывного
блекаута.
Так можна і не грати, коли світло зникло надовго. А це ще +1 доба на світло + холодильник. Може тільки не пощастити, коли зрозумієш, що надовго, а станція вже наполовину і більше розряджена, але хоч щось буде.
«Якщо вимкнення електропостачання тривають приблизно 4 годин на день, то користувачам буде достатньо для резервного живлення зарядної станції. Звичайно, якщо вимкнення тривають 18 годин чи декілька діб, тоді, звичайно, треба використовувати генератори»
Ну, тут таке собі твердження. Мені моїх вистачить майже на добу без підзарядки, вже колись писав, це якщо не економити заряд і ганяти чаї електрочайником. Якщо газом гріти, чисто одна мікрохвильова, мабуть і на 2 доби вистачить одної станції. А якщо ще не користуватися мікрохвильовою, а гріти на сковороді, то ще більше на холодильник зі світлом. А з "ящиком" ще трохи веселіше. На 2 доби без електрочайника, але з холодильником, мікрохвильовою і світлом, вже не так сумно. Покупатися можна і з газом. Якщо є газ, то і не замерзнеш, якщо котельні стоять.В мене одна станція на чайник і мікрохвильову, друга на світло, інтернет, холодильник (вся квартира).
Додано: П'ят 19 гру, 2025 04:56
Striker написав:
Так можна і не грати, коли світло зникло надовго. А це ще +1 доба на світло + холодильник. Може тільки не пощастити, коли зрозумієш, що надовго, а станція вже наполовину і більше розряджена
Кстати, так в этот раз и было. Подстанцию прихлопнуло и энергетики написали, что ремонт займёт 20 часов. Показалось оправданным, чтобы холодильник не разморозился, разрядить акки под рукой в него. Холодильник оказался в два раза более прожорливым, чем ожидалось, и все их посадил, но на 20 часов всё равно получалось, что норм. Вот только за пару часов до контрольного срока энергетики сказали, что они передумали и ремонт займёт четверо суток и то не факт (в некоторых домах так и получилось - уже седьмые сутки без света сидят). И вот тут пришло просветление, что 40 кг одних только LiFePO4 аккумов - это крайне недостаточный сейчас запас, хоть визуально выглядит и внушительно.
Striker написав:
але хоч щось буде.
Понятное дело, что иметь станцию - это всегда лучше, чем не иметь. Как и то, что реалистично пару-тройку суток жить на акках без генератора. Я только отметил, что личное "надовго" нужно в часах сразу определять потому, что сейчас оно в разной местности может сильно отличаться.
moveton Це зрозуміло. Тут тоді або ще збільшувати ємність, або докупати ще якісь сонячні панельки, які ще невідомо скільки нагенерують (хоча б на освітлення), або взагалі не паритись і не витрачати кошти.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 05:25
Striker написав:moveton
Це зрозуміло. Тут тоді або ще збільшувати ємність, або докупати ще якісь сонячні панельки, які ще невідомо скільки нагенерують (хоча б на освітлення),
СБ в городской квартире чистое баловство. Особенно в декабре. На самом деле самый толковый вариант в городе - это взять акк и сходить в какой-нить пункт незламности его зарядить. Я его сразу имел в виду, поэтому и комплектуюсь не целыми зарядными станциями, а отдельными акками по 10 кг и отдельными зарядками. 10 кг + пару кил зарядки более-менее каждый легко на десяток этажей по лестницам и потом по улице туда-назад пронесёт. А станция по ссылке выше - это моноблок 23 кг, что таскать уже тяжело и не удобно.
Striker написав:
або взагалі не паритись і не витрачати кошти.
Без базара. Так большинство и делает
Смартфон можно подзарядить в супермаркете, если сквозь вопящих "генератор больше не потянет" получится припасть к источнику? И хватит. И за водой (горводоканал за пару лет так и ниасилил подключить подаренные японцами мощные генераторы, поэтому масштабный блекаут - это сразу и без воды) можно к общественным источникам прогуляться. Немного тяжеловато носить и очередь на пару часов отстоять придётся, зато запасы электронов и воды в квартире места не занимают.
