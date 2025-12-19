Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 144145146147 Додано: П'ят 19 гру, 2025 15:23 Господар Вельзевула написав: барабашов

Была акция на Экофлоу Дельта Стрим, шо-то типа 32 за 2кВт. Жена теще взяла, я посадил на нее в щитке выходы освещения,холодильника и бытовых розеток-ну работает в режиме ИБП, когда есть свет-транзит, когда нет-перекидывает.

Також думаю взяти таку, зараз нова назва DELTA Lite. Та ж сама, тільки оновлений софт під використання в наших реаліях, як я зрозумів. Холодильник нормально запускає, працює взагалі безшумно?

Також думаю взяти таку, зараз нова назва DELTA Lite. Та ж сама, тільки оновлений софт під використання в наших реаліях, як я зрозумів. Холодильник нормально запускає, працює взагалі безшумно?

Hotab написав:

Переносное от лукавого, нужна инсталляция в цепь электропитания



І тут на арену виходять зовсім інші системи від 5+ кВтгод на борту

І тут на арену виходять зовсім інші системи від 5+ кВтгод на борту

А не оці дитячі ігри з пальчиковими батарейками , які живлять ноутбуки з паралончиками і підмотаними синьою ізолентою кабелями USB (щоб вкластись в 150дол )

Та прям. В мене працює так від 1440 Вт*год вся квартира, крім бойлера. Чайник і мікрохвильова від іншої станції, і нічого. Можна було б від одної, але то вже в 2 рази швидше розряд. Інсталювати можна хоч саму маленьку, але то тільки світло буде, а для холодильника треба вже щось потужніше, але необов'язково 5 кВт.

Та прям. В мене працює так від 1440 Вт*год вся квартира, крім бойлера. Чайник і мікрохвильова від іншої станції, і нічого. Можна було б від одної, але то вже в 2 рази швидше розряд. Інсталювати можна хоч саму маленьку, але то тільки світло буде, а для холодильника треба вже щось потужніше, але необов'язково 5 кВт.

Над батарейками і синьою ізолентою поржав, десь заплакав один Flyman.

Додано: П'ят 19 гру, 2025 15:57

В мене працює так від 1440 Вт*год вся квартира, крім бойлера. Чайник і мікрохвильова від іншої станції,





В чому прикол?

