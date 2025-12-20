Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Господар Вельзевула написав:барабашов Была акция на Экофлоу Дельта Стрим, шо-то типа 32 за 2кВт. Жена теще взяла, я посадил на нее в щитке выходы освещения,холодильника и бытовых розеток-ну работает в режиме ИБП, когда есть свет-транзит, когда нет-перекидывает. Как для пенсионеров-неплохой вариант. Переносное от лукавого, нужна инсталляция в цепь электропитания жилья. Втыкать в нее какие-тот фонари, ставить на зарядку-нет комфорта.
Також думаю взяти таку, зараз нова назва DELTA Lite. Та ж сама, тільки оновлений софт під використання в наших реаліях, як я зрозумів. Холодильник нормально запускає, працює взагалі безшумно?
Переносное от лукавого, нужна инсталляция в цепь электропитания
І тут на арену виходять зовсім інші системи від 5+ кВтгод на борту А не оці дитячі ігри з пальчиковими батарейками , які живлять ноутбуки з паралончиками і підмотаними синьою ізолентою кабелями USB (щоб вкластись в 150дол )
Та прям. В мене працює так від 1440 Вт*год вся квартира, крім бойлера. Чайник і мікрохвильова від іншої станції, і нічого. Можна було б від одної, але то вже в 2 рази швидше розряд. Інсталювати можна хоч саму маленьку, але то тільки світло буде, а для холодильника треба вже щось потужніше, але необов'язково 5 кВт. Над батарейками і синьою ізолентою поржав, десь заплакав один Flyman.
Hotab, нормальна: 1. Дофіга важить. 2. Першу купував ще в 23 році після першого блекауту. 3. Другу докупив перед осінніми обстрілами по найдешевшій ціні за весь час, через місяць ціна стала х2. 4. Якщо зламалась одна (і таке буває), то в мене їх дві, вже не без нічого сидіти. 5. Зараз докуплю ще одну на 1920 Вт*год, сумарна ємність всіх вийде 4.5 кВт (з урахуванням невеликої втрати ємності станції, якій вже 2 роки). 6. Стаціонарна Deye на орендній хаті не варіант.
trololo написав:а є якась альтернатива дейє для квартир? так щоб без соларної частини та інших наворотів, типу підтримки генераторів, смарт навантаження і тд
Расплывчатая формулировка. Можно купить отдельно акков на 12/24/48 В в произвольном количестве, ЗУ от сети на такое напряжение, инвертор и всё это соединить в конфигурации мобильности, мощности и ёмкости по вкусу. Бонусом получить возможность отсоединить отдельный акк и заменить его или, например, сходить с ним для зарядки в пункт незламности. Но эти ЗУ обычно не для постоянного подключения, т.е. нужно человеку следить когда их в розетку втыкать и из неё выдергивать (что имеет свою плюс в плане эффективности, как на автомобилях МКП vs АКП).
А вот если автоматическая подзарядка - это не наворот, но строго нужно без поддержки СБ и на литии, то выбор AFAIK не широк, хотя и тоже есть, если денег куры не клюют.
Striker написав:Думаю взяти ще отаку штуку для компа, бо тільки в танках споживає 230-250 Вт, в нормальних іграх 400 Вт. Наче як повинна ще витягувати холодильник, на Bluetti пусковий був 998 Вт. Але це на випадок, якщо світло потухне надовго, щоб крім основних станцій була ця на підхваті. Бо якщо буде комп + холодильник, то виб'є через перенавантаження. Тобто, окремо комп, і опціонально холодильник + світло. https://hotline.ua/ua/dacha_sad-inverto ... t=priceAsc
Поставив на паузу покупку, бо багато відгуків, що ця станція не запускає холодильник. От тільки вчора ще 2 таких додалося на Розетці. А без холодильника заради одного комп'ютера - це таке собі, не дуже вдала інвестиція. Буду чекати ще на відгуки, і може хтось запилить відео по цій штуці, бо штука ходова зараз. І можливо буде включатись через раз, бо на компі потужний БЖ 850 Вт, а там конденсатор під час включення багато на себе бере. В мене так Anker 535 з 500 Вт розетками включався - спочатку включався і відразу вибивало (стояв тоді 700 Вт БЖ), за другим разом тільки включався інвертор, як підзарядився конденсатор. Думаю тепер, що може простіше буде підзаряджати вдень Bluetti, який стоїть на всю квартиру, якщо буде потрібний ще й комп'ютер. Дешевше вийде, ніж витрачати 34к грн. Без компа нічної зарядки вистачає на цілий день для світло + холодильник, при нинішніх графіках. Але хотілося б ще додаткової автономності на випадок, якщо ситуація стане гіршою, а це дуже ймовірно найближчим часом.
Додай опцію «без кулєрів» (хоча у тебе не квартира а будинок , може і пофіг) Або з тихими. Дуже звузиться вибір. Але ясно що не лише Дейе. Є преміум, краще і дорожче
так хочеться щось менше і дешевше, але щоб якість роботи із мережею була як в деї і не треба було колхозити авр та якісь зовнішні зарядки. щоб для жінок і пенсіонерів було зручно та безпечно. і мало споживало в режимі транзиту або мін навантаження. зарядна станція не влаштовує ціною та малими ємностями. хочу зібрати 4х280А (3,5 квтгод) компактну 12В систему для квартири, із можливостями масштабування. потужність в районі 1.5 квт. дешман гібридники не варіант. дешман силові автоінвертори варіант, але треба заморочитись переключенням на байпас і надійністю зарядки. може у віктрона щось є таке, треба глянути. але там і ціна буде як в деї при меншій кількості функціоналу