Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 150151152153
Пон 22 гру, 2025 14:56

  Faceless написав:
flyman написав:
  Faceless написав:Так це вже неодноразово було в тому ж Києві.
Просто заміняєш акуми на ліфепо і відповідну зарядку і все

а потім при подачі е.е. "вжухххх" бо у всіх одночасно включились не тільки бойлери з холодильниками, а і ще потужно-незламні зарядки швидкого заряду, і вилітає як не підстанція, то кабель ... але всі розумні ж бо із зарядками на кіловати
Ви ніби ноути збиралися заживити, коли вже там пішли кіловати?

то от зробив дослідження, тепер буду приймати рішення, чи докуповувати, скажімо 7 шт 18650 2700mA за 69 грн. кожна, чи пару свинцево-кислотних АКБ, чи Lifepo4 (і зарядки та BMS, якщо потрібні) чи мені вистачить знайдених резервів шляхом оптимізації схеми резервного живлення.

Кілька сторінок тому було ж обмеження задачі: вписатися в річний бюджет $150 в місяць "на життя"

Будь-яка задача із оптимізації має якісь обмеження, інакше як її можна розв'язати хоча би тими ж методами "лінійного програмування"
Пон 22 гру, 2025 14:59

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:[quote="5917496:Faceless"]Так це вже неодноразово було в тому ж Києві.
Просто заміняєш акуми на ліфепо і відповідну зарядку і все

а потім при подачі е.е. "вжухххх" бо у всіх одночасно включились не тільки бойлери з холодильниками, а і ще потужно-незламні зарядки швидкого заряду, і вилітає як не підстанція, то кабель ... але всі розумні ж бо із зарядками на кіловати
Ви ніби ноути збиралися заживити, коли вже там пішли кіловати?

то от зробив дослідження, тепер буду приймати рішення, чи докуповувати, скажімо 7 шт 18650 2700mA за 69 грн. кожна, чи пару свинцево-кислотних АКБ, чи Lifepo4 (і зарядки та BMS, якщо потрібні) чи мені вистачить знайдених резервів шляхом оптимізації схеми резервного живлення.[/quote]Зі свинцевими імхо є сенс тільки якщо перекривати потреби номінальною ємністю в 3-4 рази. Тоді дозаряджаються швидко ну і не сідають навіть на чверть за звичних відключень. І все одно може бути дешевше інших варіантів.
Але інший мінус- громіздкі
І набагато частіше доведеться оновлювати
Пон 22 гру, 2025 15:02

  Faceless написав:Зі свинцевими імхо є сенс тільки якщо перекривати потреби номінальною ємністю в 3-4 рази. Тоді дозаряджаються швидко ну і не сідають навіть на чверть за звичних відключень. І все одно може бути дешевше інших варіантів.
Але інший мінус- громіздкі
І набагато частіше доведеться оновлювати

ну от тут і є задача оптимізації із обмеженнями в бюджеті, варіантах тривалості та відношення "є" "нема" напруга у резетці 220В і передбаченням на майбутнє (може за 2-3 тижні мир, і те резервне живлення потрібне буде раз на 2-3 роки)

Якби 4 роки тому були в доступі Lifepo4 в сьогоднішню ціну, то звісно що брав би їх, а так в перший блекаут взяв пару шестивольтових AGM бо інших не було в наявності. А потім просто реплікував рішення AGM 12В + ББЖ, бо так було оптимальніше чим робити R&D.
Рік тому відкрив для себе USB-C PD і почав з ним експерементувати.
