Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Цікава саме схема використання того USB-C PD, що мається на увазі? Тригер чи плата-понижувач напруги з USB-C виходом? Можна посилання на модель? При з'єднанні послідовно 7шт літій-іонних батарей початкова напруга буде близько 30В, а розряджених - менше 18В (за умови рівного розрядження всіх елементів, що без бмс складно). Я експериментував з 8s та платою-понижувачем CC/CV. При 8s1p треба добрі АКБ, мій ноут хотів напругу 20В і струм менше 2А ігнорував. Не кожна АКБ з розборок дасть 2А довгий час без перегрівання. Ну і заряджати теж бажано швидко, теж струмом 2+А на банку.
Попалися мені тут збірки 4s2p від робопилососів. 14,4В номінал, 11,5В мінімум, на заряджання 16,8В. Бмс всередині. З досить ще прийнятною ємністю - десь 80% від номінальної. Одну розібрав, всередині 8шт Н18650СН ВАК по 2600мАг, на тесті дали 2500÷2600. Тепер думаю де б то їх використати. Потрошити шкода. Так лежать, як запас енергії.
Для пристроїв що не мають USB-C входу, напр. живляться через так звані "пальчикові" штекери, то додатково потрібен так званий USB-C decoy на фіксовану напругу.
Як купував із набором перемикачів, щоб мати гнучкість у використанні. В першому посиланні детальніший опис.
7 * 4.1 = 28.7В якщо припустити, що 4.2В на Lion, то 29.4В, але ніяк не 30В. Аналогічно мінімальна 21В, а не 18В.
Огляд від ШІ Lithium Ion Battery Voltage Explained: Everything You Need to ... The minimum safe voltage for a lithium-ion (Li-ion) battery cell is generally 2.5V to 3.0V, with 3.0V often cited as the cut-off for normal use to prevent permanent damage, though some manufacturers allow as low as 2.5V or slightly below for specific applications. Discharging below this threshold, especially below 2.5V, can severely degrade the battery, making it difficult to recharge and reducing its lifespan. Key Voltage Points Nominal Voltage: Around 3.7V. Full Charge: 4.2V. Typical Cut-off (Safe Minimum): 3.0V (often managed by a Battery Management System or BMS).
Щодо
експериментував з 8s та платою-понижувачем CC/CV. При 8s1p треба добрі АКБ, мій ноут хотів напругу 20В і струм менше 2А
З платою-підвищувачем CC/CV не працювало з 12В на 24В і далі живити через USB-C PD. Може потрібно проміжні кондесатори, може більший струм обмеження, але не діяло зовсім.
flyman написав:Це мене більше цікавить. Чим абслолютні значення в Wh. Вони наведені для орієнтації в числах, а не для точного вимірювання абсолютних значень в лабораторних умовах прецізійними пристроями з дотриманням статистичної вибірки достовірних значень.
Разговор был, что раз это зачем-то публикуется для всех, то, наверное, интересно должно быть не только измеряющему (хотя я измерения своих акков себе лично конспектирую как раз в Wh после преобразователя в формат для нагрузки, но тут может и у каждого свой интерес). А остальным толку от информации, что от такого акка у flyman ноут проработал 10 часов? У них такого ноута точно не будет. Зато может быть лампочка мощности 5 Вт и интерес сколько она от такого акка по такой схеме проработает. Меня вот недавно таким озадачили (не от такого акка, конечно). И вот тут количество Wh замеренных в точке потребления этой лампочкой, а не номинальные Ач на акке, уже любопытно. Если окружающие не интересуют, можно и не измерять, дело хозяйское.
flyman написав:Якби 4 роки тому були в доступі Lifepo4 в сьогоднішню ціну, то звісно що брав би їх, а так в перший блекаут взяв пару шестивольтових AGM бо інших не було в наявності
Как раз 4 года назад они были кабы не дешевле, поэтому не понятно почему не брал Во всяком случае, как сейчас помню, за LiX1000 висела цена в $400, а не в нынешние $1100. Через год сильно жалел, что не прикупил потому, что в 2021м казалось, что $400 за UPS - это дороговато. А вот три года назад начались удары по трансформаторам и на акки пошёл дефицит и космические цены.
Рік тому тільки побачив USB-C PD модулі на аліекспрес. До того часу не бачив альтернатив бюджетному варіанту із б.у. ББЖ ($10)+ AGM ($25) для резервного живлення ноутбука. Потрібно ще плюс 2 години, то ще одна пара ББЖ + AGM.
На кіловати рішення мене не цікавило. Для холодильника достатньо було півморозилки набити пластиковими пляшками з водою та заморозити.
Ще раз, інформація яка цікавить в блозі розписана. Можливло погано. Можливо на домогосподарок не розрахованна. Може не всі посилання переглядали. Не бачу потреби повторяти по декілька разів в різних постах технічні деталі, якщо можна проклікати по перехресних посиланнях.
А остальным толку от информации, что от такого акка у flyman ноут проработал 10 часов?
6.5Аh 12+12V, 5 годин на заряд, тобто 1.5Ah Далі берете лампочку і рахуєте, знаючи її потужність (чи струм і напругу), наскільки вистачить. Пропорції складати вчать в середній школі.
Цікаво на ого це розраховано? Рівень життя в Україні дозволяє придбти готові рішення та не маятись оцією фігньою.... А ті хто має лише 2-3 долара на запчастини не має розуму, що з них зробити та підтримувати в робочом стані...