В мене знайомий має три джерела енергії - газ, е/е, твердопаливний. Так е/е в нічний час до 3000 кВт/год/місяць по 1,08 грн. Власне заради такої дешевизни він і заморочувався з цим усім. Якщо держава вважає доцільним такий популізм, то з простих пересічних що хотіти. В Польщі електрички малопопулярні, бо ціна на е/е зовсім не дає переваг в експлуатації. Газ там же вчетверо дорожче. В Україні відповідно найбільші непрямі дотації отримують найбагатші користувачі, значить так нам і треба. До речі сьогоднішній графік відключень у нас значно легший 2,5 год без е/е проти вчорашніх 11 год. Я також використовую зарядні станції, але заряджаю їх від панелей - вчора відтирав їх від рідкісного тепер снігу з льодом заради декількох % їх номінальної потужності.
В мене знайомий має три джерела енергії - газ, е/е, твердопаливний. Так е/е в нічний час до 3000 кВт/год/місяць по 1,08 грн.
Загалом то при наявності газу він не повинен був би мати тариф електроопалення (1.08) . Але звісно буває все . А зростання споживання ще може бути і від розбитих ТЕЦ. Хто від ТЕЦ можливо не постійно мають теплі батареї. Догріваються елекрикою, У мене споживання впало, бо від батарейки я не грію електропідлогу в ванній кімнаті.
Заряджальна лихоманка: чверть киян почали споживати більше світла під час відключень https://kiev.informator.ua/uk/zaryadzha ... idklyuchen Парадокс листопада показав, що навіть за тривалих знеструмлень частина мешканців столиці не лише не скоротила, а й збільшила споживання електроенергії Цікаве спостереження про зміну споживання електроенергії під час відключень оприлюднив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. За його даними, у листопаді 26% киян збільшили споживання, ще 20% залишили його без змін, а 54% - зменшили, при цьому середній показник у місті впав на 20%. Йдеться саме про період, коли в Києві вже діяли графіки, і світло часто було відсутнє годинами. Судячи з коментарів під дописом, кияни добре впізнають себе у цій статистиці. Мешканці міста описують масову “заряджальну лихоманку”, коли після появи світла одночасно заряджають телефони, ноутбуки, павербанки та домашні зарядні станції. Додаткове споживання створюють і системи накопичення енергії, які через втрати під час заряджання і розряджання беруть з мережі більше електроенергії.
Потрібно перепрограмувати лічильники з тим, щоб могти в певні пікові періоди не відключати, а обмежувати споживання, наприклад, максимум 1 кВт/год, а не 3 по замовчуванню теперішні.
для цього потрібно замінити всі лічильники на програмовані та ввести програму на обмеження
Потрібно перепрограмувати лічильники з тим, щоб могти в певні пікові періоди не відключати, а обмежувати споживання, наприклад, максимум 1 кВт/год, а не 3 по замовчуванню теперішні.
вибачте, якісь дурнуваті поради про 1квт у мене великий будинок і коли у нас по 48 годин не було світла, то не працювали навіть газові котли (я не кажу про електро-котли і кондиціонери), в домі темп. 15-16с (я трохи захворів, бо замерз, спати при такій температурі важко), потім почали давати енергію з 2300 до 0900 (вмикаєш все і грієш будинок), влітку я заплатив 47700грн (збільшив потужність з 20квт до 37квт), тобто я тепер взмозі вмикати два електро-котри (сумарна їх потужність 36квт) сьогодні в ранку включив 3 кондіціонери (з 14 наявних), 2 газових котла і 1 електро.--на годину тільки(бо в нас зараз -5с (по відчуттям -22с, бо вітер 12м/с)-по факту спалив 6 газу і 15квт електрики за годину (витрати десь 115-120грн за годину)-підняв температуру у приміщеннях швидко з 14,5С до 16,2-16,5С
потім через 2 години прогріву залишив 1 газаовий котел (підігрів підлоги вимкнув, бо це дадаткові 5 кубів газу на день) і залишив 1 кондіціонер у великий залі. З такою економію буду мати десь 15,5-15,0спо всім приміщенням і витрати 150-200грн на день, якщо взагалі не топити -то буде 10с
(у спальні тримаю 19с коли маю енергію), бо при 15с я довго не витримаю,захворію
стосовно витрат енергії киянами-у мене дочка з зятем і дитиной маленькою мешкають у 25 поверхівкі, все на електріці, окрім опалення, 1200квт на місяць -це витрати у відносно теплому листопаді, взимку буде 1500-1800квт. в Києві температура два місяці буде -7с-5с Тому людям байдуже до цих експертів, треба дитей не заморозити
prodigy написав:вибачте, якісь дурнуваті поради про 1квт у мене великий будинок і коли у нас по 48 годин не було світла, то не працювали навіть газові котли (я не кажу про електро-котли і кондиціонери), в домі темп. 15-16с (я трохи захворів, бо замерз, спати при такій температурі важко), потім почали давати енергію з 2300 до 0900 (вмикаєш все і грієш будинок), влітку я заплатив 47700грн (збільшив потужність з 20квт до 37квт), тобто я тепер взмозі вмикати два електро-котри (сумарна їх потужність 36квт)
Точка зору визначається місцем сидіння. Але якщо хтось врубить 37 кВт, тому що має змогу і не має жодних бар'єрів, то відповідно хрущ на декілька десятків квартир буде довший час без електрики. Тому питання, що краще для суспільства в цілому, а не для конкретного індивідуму? Взагалі найкраще геометрична шкала за споживання, різна ціна у різний час, споживаєш 37 кВт в час пік, то плати відповідно. Все ж таки в час війни влада би мала напрягтись, щоб хоч гарантований мінімум забезпечити як найбільшому числу, а 1800 окрім опалення це вражає. Я от з чималою сім'єю до 100 вкладаюсь і першу чергу з мотивів солідарності. У 2014 народилась наймолодша дитина, якраз 10-не підвищення цін на газ, зразу загартувалась і рідко хворіє. А зимою бачив як пенси по сусідству відкривали навстіж вікна, бо наполегливо випалювали дотла субсидію, а то переживали що заберуть. Якось ось така свідомість і такий колективний результат як маємо.
Потрібно перепрограмувати лічильники з тим, щоб могти в певні пікові періоди не відключати, а обмежувати споживання, наприклад, максимум 1 кВт/год, а не 3 по замовчуванню теперішні.
Поясню ще раз на умовному прикладі. Умовно маємо 1 мГв і 1000 споживачів із середнім споживанням 2кВт в час пік. Здавалось би можна 50% часу дати одним, а 50% іншим, але якщо після відключення 26% тягне по 5 кВт (вже навіть не рахую по 37 кВт) ще стільки ж по 4 кВт, то щоб збалансувати можливості потрібно вже давати е/е грубо кажучи тільки третину часу. Тепер питання до вихідців не з народу, що краще і для них в тому числі, не мати більшу частину часу е/е зовсім, чи мати в пікові періоди хоча би 1 кВт/год на помешкання, а в інші періоди без обмеження? Або варіант два - ринковий. Різна динамічна вартість е/е в різний час від <1 грн до 20грн. І якщо хтось в дефіцитний час пік тягне по максимуму, бо хоче в портках в теплій хаті гуляти в найбільші морози, то хай і платить за це без дотації, а з прибутком для виробників та транспортувальників е/е. Чогось підозрюю що за такого розкладу також би більшість перебудувалась і самообмежилась, а потреба у відключеннях відпала.
prodigy написав:вибачте, якісь дурнуваті поради про 1квт у мене великий будинок і коли у нас по 48 годин не було світла, то не працювали навіть газові котли (я не кажу про електро-котли і кондиціонери), в домі темп. 15-16с (я трохи захворів, бо замерз, спати при такій температурі важко), потім почали давати енергію з 2300 до 0900 (вмикаєш все і грієш будинок), влітку я заплатив 47700грн (збільшив потужність з 20квт до 37квт), тобто я тепер взмозі вмикати два електро-котри (сумарна їх потужність 36квт)
Точка зору визначається місцем сидіння. Але якщо хтось врубить 37 кВт, тому що має змогу і не має жодних бар'єрів, то відповідно хрущ на декілька десятків квартир буде довший час без електрики. Тому питання, що краще для суспільства в цілому, а не для конкретного індивідуму? Взагалі найкраще геометрична шкала за споживання, різна ціна у різний час, споживаєш 37 кВт в час пік, то плати відповідно. Все ж таки в час війни влада би мала напрягтись, щоб хоч гарантований мінімум забезпечити як найбільшому числу, а 1800 окрім опалення це вражає. Я от з чималою сім'єю до 100 вкладаюсь і першу чергу з мотивів солідарності. У 2014 народилась наймолодша дитина, якраз 10-не підвищення цін на газ, зразу загартувалась і рідко хворіє. А зимою бачив як пенси по сусідству відкривали навстіж вікна, бо наполегливо випалювали дотла субсидію, а то переживали що заберуть. Якось ось така свідомість і такий колективний результат як маємо.
стосовно 37квт, я маю потужність але майже ніколи цим не користуюсь до речі, у мене вчора вимкнули на районі електрику з 1100-1400 (саме в час пік, коли у нас багато СЄС, моя могла б дати в мережу десь 28-30квт за 3 години), а дала 1 квт подивився моє споживання за вчора 24квт електрики(2квт на годину) і 14куб.м газу (при тому що погода мерзенна -7С (штормовий вітер, по відчуттям -22С), мій будинок за 4 години тільки почав нагріватись і вимкнули. Ви бачите на вулицях освітлення? вам воно потрібно? мені НІ. А іншим людям потрібно, тому не забивайте голову тим, що хтось має електрику(чи потенційні 37квт), бо за це заплачені гроші.
Я от з чималою сім'єю до 100 вкладаюсь
з березня по жовтень теж вкладаюсь у 110квт листопад-лютий -500квт(а реально щоб мати комфортну температуру хоч би 19-20с по будинку, я мав би витрачати десь 15к грн по температурі +5-8С, і 30к грн при -7-5с, а якщо -20с, то десь 1,5-2к грн на день
Ой+ написав:Чогось підозрюю що за такого розкладу також би більшість перебудувалась і самообмежилась, а потреба у відключеннях відпала.
Ні, не відпала, балансувати в системі нічим, на жаль, удари по інфраструктурі не зупинились, руйнування тривають кожної ночі
4 роки війни, я маючи можливості більшість часу економлю на опаленні і ці гроші доначу на ЗСУ (у мене окрім спальні минуло року було 10-11с по іншим кімнатам), тому не пишіть куйні про мої 37квт(я до речі думав купити електрокар, щоб заряджати швидко), але совість мені не дозволяє викинути 30-40к дол, коли країна стікає кров'ю. Я солідарний з вашим самообмеженням, але це не впливає на загальну картину.
prodigy написав:до речі, у мене вчора вимкнули на районі електрику з 1100-1400 (саме в час пік, коли у нас багато СЄС, моя могла б дати в мережу десь 28-30квт за 3 години), а дала 1 квт
Я і веду до того, що відключення це більше зло, ніж обмеження в час пік на вхід, а заодно і можливість якраз давати е/е в мережу для власників СЕС. В моєму районі одні СЕС дуже часто могли забезпечити локально е/е, але в результаті і власники в прольоті, та і всі інші мають незручності.
prodigy написав:тому не пишіть куйні про мої 37квт(я до речі думав купити електрокар, щоб заряджати швидко)
Щодо електричок, зокрема китайських, вважаю дурницею нульове мито та інші прийняті пільги. Але якщо власник заряджає за рахунок своєї СЕС, а не дотованим по 1,08, то тільки за. Якщо хід подій війни не зміниться, то з е/е краще не стане. Можливо, вам варто обзавестись гібридним інвертором і тепловим насосом.
Ой+ написав:Можливо, вам варто обзавестись гібридним інвертором і тепловим насосом.
гідридним інвертором-ні , це треба будувати під нього додаткове поле сонячних панелей, до того і влітку (коли генерація максимальна)-електрика мені майже не потрібна, а взимку-просто генерація на нулі (сонця немає). минулі роки генерація моєї станції в грудень 550-580квт на місяць, в цьому місяці поки що тільки 230квт (припускаю, що як би не вимикали-було б 280квт (втратив 2 дні 1/2 сонячних). тому гідрид-це гроші на вітер, ніколи не відіб'єте (так само, як і електрокар, якщо це не таксі в Китаї), електрокар (при наявності електрики) гарна річ для міста, і якщо дешево заряджаєте вдома, як друге авто для родини